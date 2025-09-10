Війська РФ атакують Україну ракетами: є загроза для Житомира, Львова та Закарпаття (оновлено)
Зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Наразі, за даними ПС, є загроза для Вінниччини та західних областей.
Також є повітряна ціль у бік Києва.
"Крилата ракета в напрямку Києва, перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
"Крилата ракета на сході Житомирщини, курсом на південь. Крилата ракета в напрямку Вінниці , перебувайте в укриттях!", - додали у Повітряних силах.
"Крилата ракета в напрямку Житомира , перебувайте в укриттях!", - уточнили ПС.
"Крилаті ракети на півночі Івано-Франківщини, курсом на захід", - інформують ПС о 6.28.
"Курсом на Львів, перебувайте в укриттях", - додали у Повітряних силах.
"Крилаті ракети на півночі Івано-Франківщини, курсом на південь, в напрямку Закарпаття!", - додали ПС.
