Війська РФ атакують Україну ракетами: є загроза для Житомира, Львова та Закарпаття (оновлено)

Частина російської ракети впала в Липецькій області РФ

Зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Наразі, за даними ПС, є загроза для Вінниччини та західних областей.

Також є повітряна ціль у бік Києва.

"Крилата ракета в напрямку Києва, перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Оновлена інформація

"Крилата ракета на сході Житомирщини, курсом на південь. Крилата ракета в напрямку Вінниці , перебувайте в укриттях!", - додали у Повітряних силах.

"Крилата ракета в напрямку Житомира , перебувайте в укриттях!", - уточнили ПС.

"Крилаті ракети на півночі Івано-Франківщини, курсом на захід", - інформують ПС о 6.28.

"Курсом на Львів, перебувайте в укриттях", - додали у Повітряних силах.

"Крилаті ракети на півночі Івано-Франківщини, курсом на південь, в напрямку Закарпаття!", - додали ПС.

Вінниця (647) Вінницька область (1074) Житомир (593) Київ (20151) ракети (4171) дрони (5470) Повітряні сили (3001) Житомирська область (1307) Вінницький район (44) Житомирський район (32)
+5
Это не правда, никто не бомбил Польшу и никто не об являо в Польше никакой войны. Хватит нести откровенные фейки и вражеское ИПСО
10.09.2025 06:21 Відповісти
+3
не переживайте вони всі в Пільшу
10.09.2025 06:17 Відповісти
+3
"Фламінго" вже розігріваються? А "паляниці"?
10.09.2025 06:22 Відповісти
Слава Ісусу, що в Києві хоч громадський транспорт працює під час тривоги і немає цих скажених скупчень людей на зупинках, що на роботу хрін доїдеш..
10.09.2025 06:15 Відповісти
не переживайте вони всі в Пільшу
10.09.2025 06:17 Відповісти
Польщу бомбили , полякам об'вили шо почалася війна
10.09.2025 06:19 Відповісти
"ровно в 4 часа"
10.09.2025 06:21 Відповісти
Это не правда, никто не бомбил Польшу и никто не об являо в Польше никакой войны. Хватит нести откровенные фейки и вражеское ИПСО
10.09.2025 06:21 Відповісти
Поляки публікують перші наслідки прильоту Шахеда, який впав просто посеред вулиці - на місце прибула озброєна поліція та військові вантажівки
10.09.2025 06:27 Відповісти
10.09.2025 06:28 Відповісти
А що буде коли ракета прилетить? Це ж не кордон блокувати. Американців, чи англійців покличуть спасати? Чогось після висловлювань Навроцького...і взагалі...зло бере.
10.09.2025 06:34 Відповісти
І які там наслідки, багато загиблих?
10.09.2025 06:40 Відповісти
"Фламінго" вже розігріваються? А "паляниці"?
10.09.2025 06:22 Відповісти
викатуємо
10.09.2025 06:29 Відповісти
Баклан?)...
10.09.2025 07:06 Відповісти
Фламінго, ти де? Ти ще існуєш?
10.09.2025 06:25 Відповісти
пригніться вони на Польщу летять
10.09.2025 06:30 Відповісти
Русацька мерзота!
Ненавиджу русаків!!
Залюбки б читала трохи по іншому - крилаті ракети знищили Центральну москву, крилаті ракети знищели пітер, крилаті ракети знищели рязань й т.д., й допис - в місцях влучано масові пожежі, руйнування та загибель руских!
Ось це б дійсно потішило душу!
10.09.2025 06:46 Відповісти
Ворог знищує Україну достойної відповіді немає ,влада робить вигляд що нічого не сталось головне утриматись при владі.
10.09.2025 06:47 Відповісти
Где-то в бункере спит усталый Бубочка, укрывшись Ермаком. Завтра расскажу про ракету "Пеликан", "Баклан" и новейший "Посейдон" (супердлинный). Не путать с Нептуном. Это на самом деле разные божества, читайте мифологию.
10.09.2025 06:48 Відповісти
 
 