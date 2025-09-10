Войска РФ атакуют Украину ракетами: есть угроза для Киева, Житомира, Винницы и западных областей (обновлено)

Утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сейчас, по данным ВС, есть угроза для Винницкой и западных областей.

Также есть воздушная цель в сторону Киева.

"Крылатая ракета в направлении Киева, находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Обновленная информация

"Крылатая ракета на востоке Житомирщины, курсом на юг. Крылатая ракета в направлении Винницы, находитесь в укрытиях!", - добавили в Воздушных силах.

"Крылатая ракета в направлении Житомира, находитесь в укрытиях!", - уточнили ПС.