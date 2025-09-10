Войска РФ атакуют Украину ракетами: есть угроза для Киева, Житомира, Винницы и западных областей (обновлено)
Утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сейчас, по данным ВС, есть угроза для Винницкой и западных областей.
Также есть воздушная цель в сторону Киева.
"Крылатая ракета в направлении Киева, находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
"Крылатая ракета на востоке Житомирщины, курсом на юг. Крылатая ракета в направлении Винницы, находитесь в укрытиях!", - добавили в Воздушных силах.
"Крылатая ракета в направлении Житомира, находитесь в укрытиях!", - уточнили ПС.
Топ комментарии
Ненавиджу русаків!!
Залюбки б читала трохи по іншому - крилаті ракети знищили Центральну москву, крилаті ракети знищели пітер, крилаті ракети знищели рязань й т.д., й допис - в місцях влучано масові пожежі, руйнування та загибель руских!
Ось це б дійсно потішило душу!