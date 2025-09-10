РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12770 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
3 800 19

Войска РФ атакуют Украину ракетами: есть угроза для Киева, Житомира, Винницы и западных областей (обновлено)

Часть российской ракеты упала в Липецкой области РФ

Утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сейчас, по данным ВС, есть угроза для Винницкой и западных областей.

Также есть воздушная цель в сторону Киева.

"Крылатая ракета в направлении Киева, находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Обновленная информация

"Крылатая ракета на востоке Житомирщины, курсом на юг. Крылатая ракета в направлении Винницы, находитесь в укрытиях!", - добавили в Воздушных силах.

"Крылатая ракета в направлении Житомира, находитесь в укрытиях!", - уточнили ПС.

Автор: 

Винница (747) Винницкая область (1089) Житомир (697) Киев (26107) ракеты (3709) дроны (4589) Воздушные силы (2660) Житомирская область (1432) Винницкий район (40) Житомирский район (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Это не правда, никто не бомбил Польшу и никто не об являо в Польше никакой войны. Хватит нести откровенные фейки и вражеское ИПСО
показать весь комментарий
10.09.2025 06:21 Ответить
+3
не переживайте вони всі в Пільшу
показать весь комментарий
10.09.2025 06:17 Ответить
+3
"Фламінго" вже розігріваються? А "паляниці"?
показать весь комментарий
10.09.2025 06:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Ісусу, що в Києві хоч громадський транспорт працює під час тривоги і немає цих скажених скупчень людей на зупинках, що на роботу хрін доїдеш..
показать весь комментарий
10.09.2025 06:15 Ответить
не переживайте вони всі в Пільшу
показать весь комментарий
10.09.2025 06:17 Ответить
Польщу бомбили , полякам об'вили шо почалася війна
показать весь комментарий
10.09.2025 06:19 Ответить
"ровно в 4 часа"
показать весь комментарий
10.09.2025 06:21 Ответить
Это не правда, никто не бомбил Польшу и никто не об являо в Польше никакой войны. Хватит нести откровенные фейки и вражеское ИПСО
показать весь комментарий
10.09.2025 06:21 Ответить
Поляки публікують перші наслідки прильоту Шахеда, який впав просто посеред вулиці - на місце прибула озброєна поліція та військові вантажівки
показать весь комментарий
10.09.2025 06:27 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 06:28 Ответить
А що буде коли ракета прилетить? Це ж не кордон блокувати. Американців, чи англійців покличуть спасати? Чогось після висловлювань Навроцького...і взагалі...зло бере.
показать весь комментарий
10.09.2025 06:34 Ответить
І які там наслідки, багато загиблих?
показать весь комментарий
10.09.2025 06:40 Ответить
"Фламінго" вже розігріваються? А "паляниці"?
показать весь комментарий
10.09.2025 06:22 Ответить
викатуємо
показать весь комментарий
10.09.2025 06:29 Ответить
Баклан?)...
показать весь комментарий
10.09.2025 07:06 Ответить
Фламінго, ти де? Ти ще існуєш?
показать весь комментарий
10.09.2025 06:25 Ответить
пригніться вони на Польщу летять
показать весь комментарий
10.09.2025 06:30 Ответить
Русацька мерзота!
Ненавиджу русаків!!
Залюбки б читала трохи по іншому - крилаті ракети знищили Центральну москву, крилаті ракети знищели пітер, крилаті ракети знищели рязань й т.д., й допис - в місцях влучано масові пожежі, руйнування та загибель руских!
Ось це б дійсно потішило душу!
показать весь комментарий
10.09.2025 06:46 Ответить
Ворог знищує Україну достойної відповіді немає ,влада робить вигляд що нічого не сталось головне утриматись при владі.
показать весь комментарий
10.09.2025 06:47 Ответить
Где-то в бункере спит усталый Бубочка, укрывшись Ермаком. Завтра расскажу про ракету "Пеликан", "Баклан" и новейший "Посейдон" (супердлинный). Не путать с Нептуном. Это на самом деле разные божества, читайте мифологию.
показать весь комментарий
10.09.2025 06:48 Ответить
 
 