Россияне запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы

Вечером 9 сентября Украину атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Чернигов - угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Север Сумщины - угроза применения врагом ударных БпЛА.

сучі шахеди коли вже по ті Елабузі ****** фламінго?
09.09.2025 20:44 Ответить
Чекають наказу з форуму "Цензор.нет"
09.09.2025 20:59 Ответить
 
 