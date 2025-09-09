1 269 2
Россияне запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы
Вечером 9 сентября Украину атакуют российские ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Чернигов - угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Север Сумщины - угроза применения врагом ударных БпЛА.
