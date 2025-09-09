1 701 2
Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 9 вересня Україну атакують російські ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Чернігів - загроза застосування ворогом ударних БпЛА
- Північ Сумщини - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на північно-західному напрямку Донеччини курсом на захід.
- БпЛА на східному напрямку Харківщини курсом на захід.
- БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на півдні Чернігівщини у південно-західному напрямку.
