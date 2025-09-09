УКР
Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 9 вересня Україну атакують російські ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Чернігів - загроза застосування ворогом ударних БпЛА
  • Північ Сумщини - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на північно-західному напрямку Донеччини курсом на захід.
  • БпЛА на східному напрямку Харківщини курсом на захід.
  • БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини у південно-західному напрямку.

Читайте: Російські БпЛА фіксують на Київщині: працюють сили ППО

сучі шахеди коли вже по ті Елабузі ****** фламінго?
09.09.2025 20:44 Відповісти
Чекають наказу з форуму "Цензор.нет"
09.09.2025 20:59 Відповісти
 
 