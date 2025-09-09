Російські БпЛА фіксують на Київщині: працюють сили ППО
На Київщині зафіксовано російські безпілотники.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі в області працюють сили протиповітряної оборони.
Повітряні сили попередили про рух БпЛА із Чернігівщини на Київщину.
