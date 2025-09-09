УКР
Новини
Російські БпЛА фіксують на Київщині: працюють сили ППО

На Київщині працюють сили ППО. В області ворожі дрони

На Київщині зафіксовано російські безпілотники.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі в області працюють сили протиповітряної оборони.

Повітряні сили попередили про рух БпЛА із Чернігівщини на Київщину.

Київська область (4233) ППО (3529) Шахед (1448)
