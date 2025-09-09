1 646 4
Спецпризначенці ГУР дронами уразили ворожі РЛС 48Я6-К1 "Подлет" та РЛМ-М комплексу 55Ж6М "Небо-М" в окупованому Криму. ВIДЕО
Спецпризначенці ГУР дронами поцілили у ворожі РЛС 48Я6-К1 "Подлет" та РЛМ-М комплексу 55Ж6М "Небо-М" в окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Майстри екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України завдали влучних ударів по двох дороговартісних об’єктах системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму: РЛС 48Я6-К1 "подльот" та РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М "нєбо-М". Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "нєбо-М" спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху - російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування", - зазначається у коментарі до відео.
