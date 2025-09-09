УКР
Спецпризначенці ГУР дронами уразили ворожі РЛС 48Я6-К1 "Подлет" та РЛМ-М комплексу 55Ж6М "Небо-М" в окупованому Криму. ВIДЕО

Спецпризначенці ГУР дронами поцілили у ворожі РЛС 48Я6-К1 "Подлет" та РЛМ-М комплексу 55Ж6М "Небо-М" в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Майстри екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України завдали влучних ударів по двох дороговартісних об’єктах системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму:  РЛС 48Я6-К1 "подльот" та РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М "нєбо-М". Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "нєбо-М" спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху - російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування", - зазначається у коментарі до відео.

армія рф (18625) ППО (3529) знищення (8187) ГУР (665)
Бляха, скільки вже цієї "рідкісної" техніки спалили, а вона і не думає закінчуватись. Та і на що це впливає незрозуміло.
09.09.2025 12:53 Відповісти
Можу лише припустити, що нашим так потім легше завдавати ударів ракетами.
09.09.2025 13:07 Відповісти
Можете представити собі скільки рашисти наклепали різної техніки яку постійно модернізують, коли Україна і Європа мріяли про мир, водили хороводи геїв, рашисти весь цей час готувалися до війни за кошти з продажу нафти і газу які в тому числі давала рашистам Україна. І не давлячись на сьогоднішню ситуацію, нічого не змінилося. Україна і Європа продовжує марити про якісь мирні угоди з рашистами, про якісь перемовини, про купівлю у рашистів тих же нафтогазових продуктів, ради миру. Весь світ до сих пір чомусь впевнений що якщо призупинити війну то Європі буде час підготуватися до нового нападу російських дикунів. Походу в Європі в школах замість математики вчать що гомосексуалізм це добре, бо сама примітивна математика говорить що Сосія випускаючи 300 ракет в місяць, за час перемир'я підготується до нової фази війни швидше ніж Європа яка випускає 3 ракети в місяць
09.09.2025 13:17 Відповісти
Розчистка неба для бойового випробування доробку фірми міндіча?
09.09.2025 13:06 Відповісти
 
 