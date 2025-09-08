Оператори ГУР за допомогою дронів-перехоплювачів знищили 35 ворожих літальних апаратів. ВIДЕО

Оператори дронів-перехоплювачів із групи "Барракуда" спеціального підрозділу "Крила" ГУР МО знищили 35 ворожих літальних апаратів різних типів.

Про це оловне управління розвідки повідомило у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що за допомогою дронів-перехоплювачів на кілометровій висоті було збито:

Supercam S-350 – 15 одиниць.

"Молния" – 11 одиниць.

"Ланцет" – 3 одиниці.

Zala Z-16 – 3 одиниці.

Zala Kub – 1 одиниця.

"Орлан-10" – 1 одиниця.

Також дивіться: Українські захисники підірвали два мости окупантів на території Росії, ускладнивши логістику ворога. ВIДЕО