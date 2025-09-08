Оператори ГУР за допомогою дронів-перехоплювачів знищили 35 ворожих літальних апаратів. ВIДЕО
Оператори дронів-перехоплювачів із групи "Барракуда" спеціального підрозділу "Крила" ГУР МО знищили 35 ворожих літальних апаратів різних типів.
Про це оловне управління розвідки повідомило у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні наголошується, що за допомогою дронів-перехоплювачів на кілометровій висоті було збито:
- Supercam S-350 – 15 одиниць.
- "Молния" – 11 одиниць.
- "Ланцет" – 3 одиниці.
- Zala Z-16 – 3 одиниці.
- Zala Kub – 1 одиниця.
- "Орлан-10" – 1 одиниця.
