Українські захисники підірвали два мости окупантів на території Росії, ускладнивши логістику ворога. ВIДЕО

Завдяки злагодженим діям 2-го мотопіхотного батальйону, батальйону безпілотних систем та розвідки, бійці 58-ої окремої мотопіхотної бригади знищили 2 мости на території країни-агресора та суттєво ускладнили логістику ворожих військ.

Ці шляхопроводи ворог використовував для підвозу боєкомплекту та особового складу. Тепер у противника залишилося менше доріг, які можна використовувати, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розвідка виявила незвичну активність ворога біля одного з мостів. Цей міст активно використовувався окупантом для забезпечення своїх військ. Потрібно було перевірити, що там відбувається. Звичайним розвідувальним дроном під міст не залетиш, адже просто зникне сигнал. Тож залетіли спорядженим FPV на оптоволокні, побачили міни, нанесли удар. Після цього вирішили перевірити й інший міст. Там так само виявили, що міст заміновано і підірвали його", - повідомили бійці.

Дивіться: Оператори дронів із 58-ї бригади поцілили у боєприпаси окупантів та знищили ворожу "буханку". ВIДЕО

армія рф (18613) міст (1262) росія (67576) знищення (8178) 58 окрема мотопіхотна бригада (115)
Яка краса! Слава Україні та її Героям -захисникам!
08.09.2025 10:38 Відповісти
Продовжується створення демілітаризованої зони.
08.09.2025 10:43 Відповісти
Мости розміновано.
08.09.2025 10:45 Відповісти
Міст не заміновано, то мабуть просто так зберігали міни, щоб під дощем не мокли ?
08.09.2025 10:53 Відповісти
А коли Чонгарськи мости зруйнують??
08.09.2025 10:54 Відповісти
Хлопок×2
08.09.2025 11:04 Відповісти
 
 