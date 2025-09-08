Українські захисники підірвали два мости окупантів на території Росії, ускладнивши логістику ворога. ВIДЕО

Завдяки злагодженим діям 2-го мотопіхотного батальйону, батальйону безпілотних систем та розвідки, бійці 58-ої окремої мотопіхотної бригади знищили 2 мости на території країни-агресора та суттєво ускладнили логістику ворожих військ.

Ці шляхопроводи ворог використовував для підвозу боєкомплекту та особового складу. Тепер у противника залишилося менше доріг, які можна використовувати, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розвідка виявила незвичну активність ворога біля одного з мостів. Цей міст активно використовувався окупантом для забезпечення своїх військ. Потрібно було перевірити, що там відбувається. Звичайним розвідувальним дроном під міст не залетиш, адже просто зникне сигнал. Тож залетіли спорядженим FPV на оптоволокні, побачили міни, нанесли удар. Після цього вирішили перевірити й інший міст. Там так само виявили, що міст заміновано і підірвали його", - повідомили бійці.

