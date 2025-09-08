РУС
Украинские защитники взорвали два моста оккупантов на территории России, осложнив логистику врага. ВИДЕО

Благодаря слаженным действиям 2-го мотопехотного батальона, батальона беспилотных систем и разведки, бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили 2 моста на территории страны-агрессора и существенно усложнили логистику вражеских войск.

Эти путепроводы враг использовал для подвоза боекомплекта и личного состава. Теперь у противника осталось меньше дорог, которые можно использовать, сообщает Цензор.НЕТ.

"Разведка обнаружила необычную активность врага возле одного из мостов. Этот мост активно использовался оккупантом для обеспечения своих войск. Нужно было проверить, что там происходит. Обычным разведывательным дроном под мост не залетишь, ведь просто исчезнет сигнал. Поэтому залетели снаряженным FPV на оптоволокне, увидели мины, нанесли удар. После этого решили проверить и другой мост. Там так же обнаружили, что мост заминирован и взорвали его", - сообщили бойцы.

Яка краса! Слава Україні та її Героям -захисникам!
08.09.2025 10:38 Ответить
Продовжується створення демілітаризованої зони.
08.09.2025 10:43 Ответить
Мости розміновано.
08.09.2025 10:45 Ответить
Міст не заміновано, то мабуть просто так зберігали міни, щоб під дощем не мокли ?
08.09.2025 10:53 Ответить
А коли Чонгарськи мости зруйнують??
08.09.2025 10:54 Ответить
Хлопок×2
08.09.2025 11:04 Ответить
З мінами завжди так,одні мінують карти не складають,потім передислокація,наступники не в курсі де там ті міни.
08.09.2025 11:54 Ответить
 
 