Операторы дронов из 58-й бригады попали в боеприпасы оккупантов и уничтожили вражескую "буханку". ВИДЕО

Бойцы третьего мотопехотного батальона 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского уничтожили с помощью дронов-камикадзе вражеские боеприпасы и автомобиль оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинские воины опубликовали на странице подразделения в соцсетях.

"Утренние сумерки - лучшее время для охоты. В это время враг думает, что он в безопасности, - но нет. По разлету обломков на первом видео с тепловизора понятно, что высажено в воздух ощутимое количество российского БК. Из второго фрагмента ясно, что этот БК был в кузове авто, к которому сквозь антидронную сетку подобрался пилот 3 ОМП 58 бригады. Далее идет еще одно попадание. Там был УАЗ-"буханка", которым русские подвозили личный состав на позицию", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

