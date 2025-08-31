Российская САУ уничтожена: 58-я бригада показала точный удар. ВИДЕО
3-й мотопехотный батальон 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, при поддержке разведывательной роты и побратимов из 1-го батальона, зафиксировал момент уничтожения российской самоходной артиллерийской установки, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным военных, оккупанты сначала пытались отбуксировать САУ 2С1, а затем спрятать ее среди деревьев. Это не осталось незамеченным. На обнародованном видео также видно другую российскую технику, которая была успешно поражена."Командная работа 58-й отдельной мотопехотной бригады не оставляет противнику шансов", - отмечают украинские военные.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль