Пилоты "Стрикс" уничтожили боевые позиции и антенны противника. ВИДЕО
Операторы беспилотных систем РУБпАК "Стрикс" продолжают выполнять задачи на Южно-Слобожанском направлении.
На видео, опубликованном в телеграмм-канале Государственной пограничной службы Украины, зафиксирована эффективная работа операторов FPV-дронов.
Кадры демонстрируют точечное уничтожение боевых позиций и техники российских военных. Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов ликвидировано несколько вражеских засад и три антенны связи противника.
Водночас, за попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.