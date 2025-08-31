РУС
Пилоты "Стрикс" уничтожили боевые позиции и антенны противника. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем РУБпАК "Стрикс" продолжают выполнять задачи на Южно-Слобожанском направлении.
На видео, опубликованном в телеграмм-канале Государственной пограничной службы Украины, зафиксирована эффективная работа операторов FPV-дронов.

Кадры демонстрируют точечное уничтожение боевых позиций и техники российских военных. Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов ликвидировано несколько вражеских засад и три антенны связи противника.

Комментировать
В Криму гепнули 2 гелікоптери
31.08.2025 12:05 Ответить
"Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.
31.08.2025 12:15 Ответить
 
 