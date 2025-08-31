Пилоты "Стрикс" уничтожили боевые позиции и антенны противника. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем РУБпАК "Стрикс" продолжают выполнять задачи на Южно-Слобожанском направлении.

На видео, опубликованном в телеграмм-канале Государственной пограничной службы Украины, зафиксирована эффективная работа операторов FPV-дронов.

Кадры демонстрируют точечное уничтожение боевых позиций и техники российских военных. Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов ликвидировано несколько вражеских засад и три антенны связи противника.

