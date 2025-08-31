Пілоти "Стрікс" знищили бойові позиції та антени противника. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем РУБпАК "Стрікс" продовжують виконувати завдання на Південно-Слобожанському напрямку.
На відео, опублікованому в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, зафіксовано ефективну роботу операторів FPV-дронів.
Кадри демонструють точкове знищення бойових позицій та техніки російських військових. Як повідомляє Цензор.НЕТ, в результаті ударів ліквідовано кілька ворожих засідок і три антени зв’язку противника.
Водночас, за попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.