Пілоти "Стрікс" знищили бойові позиції та антени противника. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем РУБпАК "Стрікс" продовжують виконувати завдання на Південно-Слобожанському напрямку.
На відео, опублікованому в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, зафіксовано ефективну роботу операторів FPV-дронів.

Кадри демонструють точкове знищення бойових позицій та техніки російських військових. Як повідомляє Цензор.НЕТ, в результаті ударів ліквідовано кілька ворожих засідок і три антени зв’язку противника. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено техніку та понад тисячу окупантів - спецпризначенці СБУ показали свою роботу. ВIДЕО

В Криму гепнули 2 гелікоптери
31.08.2025 12:05 Відповісти
"Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.
31.08.2025 12:15 Відповісти
 
 