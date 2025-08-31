УКР
Знищено техніку та понад тисячу окупантів - спецпризначенці СБУ показали свою роботу. ВIДЕО

Оператори дронів спецпідрозділу СБУ ЦСО "А", більш відомого як "Альфа", відзвітували про результати бойової роботи.
Лише за два тижні минулого місяця українські бійці знищили понад тисячу окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також українські захисники ліквідували 41 бронемашину та РСЗВ, 16 систем ППО, 8 засобів РЕБ, 764 одиницю автотранспорту, 107 безпілотників, 317 антен зв’язку, 983 ворожі позиції та укріплення, 32 склади із боєприпасами та 7 складів із пально-мастильними матеріалами окупантів. 

Отличная работа, БРАВО и слава ЗСУ!!!
31.08.2025 11:03
Війна розділила СБУ на два табора - одні геройські знищують ворога і захищають Україну, а інші зі всіх сил захищають корупціонерів і знищують патріотів та героїв - фальшують справи, кидають проти них "наружки", проводять літерні заходи і залякують суди, щоб досягнути своєї мети, брешуть наріду. Всі ЗМІ сьогодні під Боневтіком і є можливість робити те, чим він займався все своє життя - брехливі відоси і виключно проти українців і патріотів.
31.08.2025 11:12
як людині довести комусь шо вона т.з. "патріот"?
а як те що вона т.з. "віруючий"?
вон ваш Тягнибок, регулярно годувався у ригів, він же патріот? Він же брав бабло шоб готувати на нього партизанів, на випадок нападу?
31.08.2025 11:19
Прокидайся московіте, ти гадиш під себе і смердить у мережі!!
Українці, пильнуйте за інформГігієною, бо терористи з прутнем, гадять в голови!!! Як і гітлєр у Німеччині!!! Совдепія і гітлеризм, це ж союзники у ДСВ!! Тому і смердить на московії, що Нюрнбергський трибунал, не покарав сраліна!
31.08.2025 11:27
Довіряю звіту тільки Мадяра...
31.08.2025 11:12
яка жесть, реально як жертвоприношення влаштував хтось. якби я не був атеїстом, то подумав би що це для Яхве "масони" роблять.
бо ЩО ЗАВАЖАЄ придушити куйлостан економічно, якщо ви(тіпа "цивіл. світ") хочете щоб він припинив знищувати інших? що заважає дати Ємраку мільйон дронів..... а, ну так, Ємрак і заважає.
хоча я впевнений що Маск правий(він сказав що світ "штучний", і шанс 1 з мільярда що він помиляється). слава там СБУ і т.д. і навіть пистливому Буданову з ГУРу(якщо він заткнув мітлу і не дав хоч 1 інтерв.ю за пів-дня. реально, він або клоун, або любить коли всі вірять тому що він несе. ідіот, хоча виглядає що завербований, ОПа інших не тримає)
31.08.2025 11:17
Серун, московським лайном у мережах нету, не буває атеїстом!
Помий рота, убогий!
31.08.2025 11:29
слухай, "трибунальник". тебе так само мона засудити легко, якщо "трибунал" так само проводити. сталінізм зробив війну! але на жаль твого діда не знищив, тому що ти маєш змогу тут писати що я "московський серун". ти при пам.яті? та я цю заразу ненавиджу більше ніж Ленін буржуазію(насправді любив, бо і сам був мажором, навіть знищений сифілісом був, ти мав би знати, а не тупо кричати про "серунів", може просто захворів, вірус певно новий?)
31.08.2025 11:40
Поводь себе чемно, як це притаманно Україцям, не гадь московським лайном у рідній державі, як чЛЄнін гадив буржуазії разом із сраліним!!
Наративи московитів, це не для Українців!! Попробуй себе у мережах за парєбрікам, можливо, і буде результат!!??
Смерть, московитам з ****** і тютіною та ригоАНАЛАМ з їх помічниками! Підтримуймо Захисників України!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!
31.08.2025 12:36
 
 