Знищено техніку та понад тисячу окупантів - спецпризначенці СБУ показали свою роботу. ВIДЕО

Оператори дронів спецпідрозділу СБУ ЦСО "А", більш відомого як "Альфа", відзвітували про результати бойової роботи.

Лише за два тижні минулого місяця українські бійці знищили понад тисячу окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також українські захисники ліквідували 41 бронемашину та РСЗВ, 16 систем ППО, 8 засобів РЕБ, 764 одиницю автотранспорту, 107 безпілотників, 317 антен зв’язку, 983 ворожі позиції та укріплення, 32 склади із боєприпасами та 7 складів із пально-мастильними матеріалами окупантів.

