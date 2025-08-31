Знищено техніку та понад тисячу окупантів - спецпризначенці СБУ показали свою роботу. ВIДЕО
Оператори дронів спецпідрозділу СБУ ЦСО "А", більш відомого як "Альфа", відзвітували про результати бойової роботи.
Лише за два тижні минулого місяця українські бійці знищили понад тисячу окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також українські захисники ліквідували 41 бронемашину та РСЗВ, 16 систем ППО, 8 засобів РЕБ, 764 одиницю автотранспорту, 107 безпілотників, 317 антен зв’язку, 983 ворожі позиції та укріплення, 32 склади із боєприпасами та 7 складів із пально-мастильними матеріалами окупантів.
а як те що вона т.з. "віруючий"?
вон ваш Тягнибок, регулярно годувався у ригів, він же патріот? Він же брав бабло шоб готувати на нього партизанів, на випадок нападу?
Українці, пильнуйте за інформГігієною, бо терористи з прутнем, гадять в голови!!! Як і гітлєр у Німеччині!!! Совдепія і гітлеризм, це ж союзники у ДСВ!! Тому і смердить на московії, що Нюрнбергський трибунал, не покарав сраліна!
бо ЩО ЗАВАЖАЄ придушити куйлостан економічно, якщо ви(тіпа "цивіл. світ") хочете щоб він припинив знищувати інших? що заважає дати Ємраку мільйон дронів..... а, ну так, Ємрак і заважає.
хоча я впевнений що Маск правий(він сказав що світ "штучний", і шанс 1 з мільярда що він помиляється). слава там СБУ і т.д. і навіть пистливому Буданову з ГУРу(якщо він заткнув мітлу і не дав хоч 1 інтерв.ю за пів-дня. реально, він або клоун, або любить коли всі вірять тому що він несе. ідіот, хоча виглядає що завербований, ОПа інших не тримає)
Помий рота, убогий!
Наративи московитів, це не для Українців!! Попробуй себе у мережах за парєбрікам, можливо, і буде результат!!??
Смерть, московитам з ****** і тютіною та ригоАНАЛАМ з їх помічниками! Підтримуймо Захисників України!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!