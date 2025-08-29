УКР
Сили оборони підірвали підвал з окупантами, уразили автівки, бліндажі, укриття й ретранслятори росіян. ВIДЕО

Підрозділ РУБпАК "Прайм" нищать російську техніку на Північно-Слобожанському напрямку. Відтак прикордонники-оператори БпЛА атакували:автомобілі, квадроцикл, бліндажі й укриття, причеп з FPV-дронами, дрон до здійснення злету, міномети та позиції для зльоту FPV-дронів.

Крім цього, уражено телекомунікаційні вежі та антенні ретранслятори, здійснено підрив ворожого підвалу з особовим складом, інформує Цензор.НЕТ.

