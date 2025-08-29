1 406 1
Силы обороны взорвали подвал с оккупантами, поразили автомобили, блиндажи, укрытия и ретрансляторы россиян. ВИДЕО
Подразделение РУБпАК "Прайм" уничтожают российскую технику на Северо-Слобожанском направлении. Поэтому пограничники-операторы БпЛА атаковали: автомобили, квадроцикл, блиндажи и укрытия, прицеп с FPV-дронами, дрон к осуществлению взлета, минометы и позиции для взлета FPV-дронов.
Кроме этого, поражены телекоммуникационные башни и антенные ретрансляторы, осуществлен подрыв вражеского подвала с личным составом, информирует Цензор.НЕТ.
