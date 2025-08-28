1 166 6
Российский солдат бесстрашно машет руками, а дрон-камикадзе его прямой наводкой атакует. ВИДЕО
В сети опубликована запись, на которой российский солдат бесстрашно машет руками и дрон-камикадзе его прямой наводкой атакует.
Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теперь он стал хорошим руским