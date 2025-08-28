РУС
Российский солдат бесстрашно машет руками, а дрон-камикадзе его прямой наводкой атакует. ВИДЕО

В сети опубликована запись, на которой российский солдат бесстрашно машет руками и дрон-камикадзе его прямой наводкой атакует.

Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20399) ликвидация (3998)
Сколько с него ваты...
28.08.2025 17:28 Ответить
Може він був плюшевий ?
28.08.2025 17:29 Ответить
"...унутрі срєднєвєкового рицаря наші опілкі - ой, дурят нашего брата, ой, дурят..." (с) А.Райкін
28.08.2025 17:35 Ответить
Тільки пір'я розлетілось.
28.08.2025 17:45 Ответить
Не його дрон камікадзе атакує,а дрон камікадзе атакує його.А то можна подумати що дрон налетів на господаря...
28.08.2025 17:49 Ответить
Полная аннигиляция
Теперь он стал хорошим руским
28.08.2025 17:52 Ответить
 
 