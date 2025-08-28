Бойцы 60 ОМБр ликвидировали парочку российских захватчиков, которые по полю двигались к нашим позициям

Операторы FPV-дронов батальона беспилотных систем Vidarr 60-й механизированной Ингулецкой бригады заметили и ликвидировали парочку захватчиков, которые полем двигались к нашим позициям.

Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты несли с собой боеприпасы и даже не пытались спрятаться от наших пилотов.

"Мы быстро объяснили, что это последняя их прогулка. Максимально жесткое уничтожение живой вражеской силы", - прокомментировали видео в бригаде.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

