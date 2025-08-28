3 404 3
Бойцы 60 ОМБр ликвидировали парочку российских захватчиков, которые по полю двигались к нашим позициям
Операторы FPV-дронов батальона беспилотных систем Vidarr 60-й механизированной Ингулецкой бригады заметили и ликвидировали парочку захватчиков, которые полем двигались к нашим позициям.
Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты несли с собой боеприпасы и даже не пытались спрятаться от наших пилотов.
"Мы быстро объяснили, что это последняя их прогулка. Максимально жесткое уничтожение живой вражеской силы", - прокомментировали видео в бригаде.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Обзор от ИИ
Эксгибиционист - это человек, который получает сексуальное возбуждение и удовлетворение от демонстрации своих половых органов незнакомым людям, обычно в неподходящих для этого местах. Это расстройство психического характера, при котором человек испытывает сильное желание показать себя публично и вызвать у зрителей определённую эмоциональную реакцию (удивление, испуг, любопытство), не стремясь при этом к физическому контакту