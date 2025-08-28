РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9355 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
3 404 3

Бойцы 60 ОМБр ликвидировали парочку российских захватчиков, которые по полю двигались к нашим позициям

Операторы FPV-дронов батальона беспилотных систем Vidarr 60-й механизированной Ингулецкой бригады заметили и ликвидировали парочку захватчиков, которые полем двигались к нашим позициям.

Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты несли с собой боеприпасы и даже не пытались спрятаться от наших пилотов.

"Мы быстро объяснили, что это последняя их прогулка. Максимально жесткое уничтожение живой вражеской силы", - прокомментировали видео в бригаде.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите: Украинские защитники атаковали полевые запасы боеприпасов для FPV-дронов и ликвидировали укрытие россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20399) ликвидация (3998) 60 ОМБр (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що це в кацапів створили новий підрозділ - парочка? Парочки бойових під**асів
показать весь комментарий
28.08.2025 15:17 Ответить
На 0:17 какого то эксгибициониста в атаку рослали,вместо того что бы лечить.

Обзор от ИИ

Эксгибиционист - это человек, который получает сексуальное возбуждение и удовлетворение от демонстрации своих половых органов незнакомым людям, обычно в неподходящих для этого местах. Это расстройство психического характера, при котором человек испытывает сильное желание показать себя публично и вызвать у зрителей определённую эмоциональную реакцию (удивление, испуг, любопытство), не стремясь при этом к физическому контакту
показать весь комментарий
28.08.2025 16:20 Ответить
жирний поцанчег запутався в порваних трусіках.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:46 Ответить
 
 