2 653 3

Бійці 60 ОМБр ліквідували парочку російських загарбників, які полем рухалися до наших позицій. ВIДЕО 18+

Оператори FPV-дронів батальйону безпілотних систем Vidarr 60-ої механізованої Інгулецької бригади помітили та ліквідували парочку загарбників, які полем рухалися до наших позицій.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти несли з собою боєприпаси й навіть не намагалися сховатися від наших пілотів.

"Ми швидко пояснили, що це остання їхня прогулянка. Максимально жорстке знищення живої ворожої сили", - прокоментували відео у бригаді.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

армія рф (18551) ліквідація (4389) 60 ОМБр (50)
А що це в кацапів створили новий підрозділ - парочка? Парочки бойових під**асів
28.08.2025 15:17 Відповісти
На 0:17 какого то эксгибициониста в атаку рослали,вместо того что бы лечить.

Обзор от ИИ

Эксгибиционист - это человек, который получает сексуальное возбуждение и удовлетворение от демонстрации своих половых органов незнакомым людям, обычно в неподходящих для этого местах. Это расстройство психического характера, при котором человек испытывает сильное желание показать себя публично и вызвать у зрителей определённую эмоциональную реакцию (удивление, испуг, любопытство), не стремясь при этом к физическому контакту
28.08.2025 16:20 Відповісти
жирний поцанчег запутався в порваних трусіках.
28.08.2025 16:46 Відповісти
 
 