Бійці 60 ОМБр ліквідували парочку російських загарбників, які полем рухалися до наших позицій. ВIДЕО 18+
Оператори FPV-дронів батальйону безпілотних систем Vidarr 60-ої механізованої Інгулецької бригади помітили та ліквідували парочку загарбників, які полем рухалися до наших позицій.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.
Окупанти несли з собою боєприпаси й навіть не намагалися сховатися від наших пілотів.
"Ми швидко пояснили, що це остання їхня прогулянка. Максимально жорстке знищення живої ворожої сили", - прокоментували відео у бригаді.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
