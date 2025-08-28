1 281 0
Українські захисники атакували польові запаси боєприпасів для FPV-дронів та ліквідували укриття росіян. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили польові запаси боєприпасів для ворожих FPV-дронів та ліквідували укриття з окупантами.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
