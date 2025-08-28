УКР
Прикордонники знищили 4 ворожі "буханки", вантажівку з боєприпасами та машину для транспортування гармати. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА "Феніксу" знищили 4 ворожі "буханки", вантажівку з боєприпасами та машину для транспортування гармати "Гіацинт-Б". Також було ліквідовано з десяток окупантів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

