УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10446 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 675 2

Бійці 53 ОМБр завдали удару по ворожій автівці на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські військові з батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха завдали удару по ворожій автівці на Лиманському напрямку.

Про результати бою повідомили на сторінці батальйону SIGNUM, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час бойового чергування пілоти батальйону SIGNUM помітили підозріле авто, що на шаленій швидкості мчало лісовою дорогою. Авто різко зупинилося, з нього вискочив окупант… і натрапив на наш дрон", - додали наші воїни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські десантники зафіксували момент, як російські командири розстріляли свого ж мобілізованого. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18551) ліквідація (4389) 53 окрема механізована бригада (133)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Врьошь,не уйдьошь,свинособака..
показати весь коментар
28.08.2025 12:56 Відповісти
Прямо по дурній кацапській макитрі. А як ще вибивати з них путіна ?
показати весь коментар
28.08.2025 13:56 Відповісти
 
 