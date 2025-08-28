Бійці 53 ОМБр завдали удару по ворожій автівці на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські військові з батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха завдали удару по ворожій автівці на Лиманському напрямку.

Про результати бою повідомили на сторінці батальйону SIGNUM, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час бойового чергування пілоти батальйону SIGNUM помітили підозріле авто, що на шаленій швидкості мчало лісовою дорогою. Авто різко зупинилося, з нього вискочив окупант… і натрапив на наш дрон", - додали наші воїни.

