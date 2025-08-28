1 675 2
Бійці 53 ОМБр завдали удару по ворожій автівці на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Українські військові з батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха завдали удару по ворожій автівці на Лиманському напрямку.
Про результати бою повідомили на сторінці батальйону SIGNUM, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час бойового чергування пілоти батальйону SIGNUM помітили підозріле авто, що на шаленій швидкості мчало лісовою дорогою. Авто різко зупинилося, з нього вискочив окупант… і натрапив на наш дрон", - додали наші воїни.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Водяной #551433
показати весь коментар28.08.2025 12:56 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Kristobal Juan
показати весь коментар28.08.2025 13:56 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль