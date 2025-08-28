РУС
Бойцы 53 ОМБр нанесли удар по вражескому автомобилю на Лиманском направлении. ВИДЕО

Украинские военные из батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха нанесли удар по вражеской машине на Лиманском направлении.

О результатах боя сообщили на странице батальона SIGNUM, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время боевого дежурства пилоты батальона SIGNUM заметили подозрительное авто, которое на бешеной скорости мчалось по лесной дороге. Авто резко остановилось, из него выскочил оккупант... и наткнулся на наш дрон", - добавили наши воины.

Врьошь,не уйдьошь,свинособака..
28.08.2025 12:56 Ответить
 
 