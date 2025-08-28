Украинские десантники зафиксировали момент, как российские командиры расстреляли своего же мобилизованного. ВИДЕО

Украинские десантники зафиксировали на видео, как российские командиры из 155-й отдельной бригады морской пехоты расстреляли своего же мобилизованного.

Видео было снято на Курском пограничье на поможных позициях противника, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах аэросведчиков зафиксирован момент расплаты над искалеченным солдатом РФ, который, вероятно, вернулся из неудачного штурма. Один из старших и его соратник застрелили россиянина прямо на своих позициях.

"Я никогда не видел такой жестокости к своим. Это же даже не о деньгах или выслуге. Просто садистское желание убивать и калечить. Я просто в шоке", - делится впечатлениями один из комбатов украинских десантников, на полосе которого и были зафиксированы кадры.

