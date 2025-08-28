РУС
Украинские десантники зафиксировали момент, как российские командиры расстреляли своего же мобилизованного. ВИДЕО

Украинские десантники зафиксировали на видео, как российские командиры из 155-й отдельной бригады морской пехоты расстреляли своего же мобилизованного.

Видео было снято на Курском пограничье на поможных позициях противника, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах аэросведчиков зафиксирован момент расплаты над искалеченным солдатом РФ, который, вероятно, вернулся из неудачного штурма. Один из старших и его соратник застрелили россиянина прямо на своих позициях.

"Я никогда не видел такой жестокости к своим. Это же даже не о деньгах или выслуге. Просто садистское желание убивать и калечить. Я просто в шоке", - делится впечатлениями один из комбатов украинских десантников, на полосе которого и были зафиксированы кадры.

Смотрите: Стрелок "антидронового" самолета Як-52 сбивает вражеский разведывательный БПЛА "Орлан" над Одесской областью. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20399) ликвидация (3998) убийство (6553) Десантно-штурмовые войска (233) Курск (1185)
Топ комментарии
+18
з нечістю ми воюємо, хлопці. З потойбічними темними силами.
28.08.2025 10:57 Ответить
+12
Покажіть це відео толерастам з Європи, які все ще думають що з болотними можна про щось домовитись
28.08.2025 11:10 Ответить
+8
дуже хочеться щоб оцей весь людський непотріб скоріше повернувся назад в оркостан та вбивав там і калічив своїх соплемінників, які так хотіли війни з Україною!
28.08.2025 11:11 Ответить
Сруськай міф від прутня і тютіної!!!
Трампу і венсу з Білим домом, це подобається!
28.08.2025 11:45 Ответить
звісно, трампону дуже хочеться щоб нас закошмарили до такого ступеню, щоб ми самі здалися. Він виявився імпотентом, а нобелевку хочеться. Тому й реакції особливої від трампа немає. Все, що він міг, він вже зробив - обцілував валодіну сраку, відмовив в допомозі країні на яку напало біснувате плем'я. Залишилася в трампа лише одна остання "козирна карта" - це терор українського населення країною агресором.
28.08.2025 11:49 Ответить
Погіб Максім... і хрєн із нім...
28.08.2025 10:59 Ответить
Своїх не кидають! Просто розстрілюють! А світ досі не хоче бачити що це за виродки!
28.08.2025 11:03 Ответить
Жінка домовилася з командиром, бо терміново кошти потрібні
28.08.2025 11:04 Ответить
Кацапи по всім каналам ТВ/дипломатії заявлять, що "ета фейк" і на кадрах "звєрства ВСУ", а Європа і США це схавають - бо, як казав Трамп "путєн - умний парєнь"...
28.08.2025 11:44 Ответить
ніхто тут нічого не показує
це кадри насильства і не дайбох крові,
які заборонено бачити європейцям
28.08.2025 12:36 Ответить
Діди розстрілювали, онуки повторюють
🤔🤌 ☠️💀
Розстріли за вироками військових трибуналів: За даними російського історика та генерала Кривошеєва, з 1941 по 1945 рік радянськими військовими трибуналами було засуджено близько 994 тисячі військовослужбовців. З них, до смертної кари було засуджено близько 157,6 тисяч осіб.

Особливі випадки та позасудові розстріли: Крім офіційних вироків, були численні випадки позасудових розстрілів, які проводилися за наказами НКВС, командирів "загороджувальних загонів" або безпосередньо командуванням на місцях. Точні дані щодо цих випадків встановити практично неможливо, але дослідники схильні вважати, що загальна кількість страчених радянських солдатів значно перевищує офіційну статистику.

Таким чином, хоча офіційна цифра розстріляних за вироками судів становить близько 157,6 тисяч, реальне число, ймовірно, було вищим через практику позасудових страт і репресій.
28.08.2025 11:14 Ответить
За часів совдепівських концТаборів ГУЛАГУ, їх пройшли, понад 60 млн савєцкіх осіб!!!
Прутень, це продовжує!
28.08.2025 11:48 Ответить
Це найкращі друзі Тампона, Віткофа да і половини Європи, які мріють щоб Україна сіла за стіл переговорів з цими людоїдами і капітулювала, віддавши не тільки свою територію а і мільйони своїх людей рашистам
28.08.2025 11:15 Ответить
Ну то й що? Не хотілося б повторюватися, але "бабинаражают" нікуди не поділося.
Хто їх там рахує, тих свинособак, котрі за гроші підписалися вбивати українців?
Ще з 22-го року нам дули в вуха про два-три тижні та низький моральний дух.
«...думаю, що моральний дух російської армії, і без того вкрай низький, буде ще нижчим» (с)
/Відомий ухилянт, зРадник ОП, під полковник ху#ловник-свинопас арестович /20.03.2022/
28.08.2025 11:32 Ответить
Москалі з ху....лостану це звичайне бидло, яке маючи зброю у руках дають можливість знущатися з себе.
28.08.2025 11:38 Ответить
..кацапи - недотварини, втрачена (але існуюча супроти здорового глузду) ланка живих істот, які пожирають усе живе..
28.08.2025 12:07 Ответить
ну ну
28.08.2025 12:41 Ответить
 
 