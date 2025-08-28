Стрелок "антидронового" самолета Як-52 сбивает вражеский разведывательный БПЛА "Орлан" над Одесской областью. ВИДЕО

В сети показали, как стрелок "антидронового" самолета Як-52 сбивает российский разведывательный БПЛА "Орлан" над Одесской областью.

The Wall Street Journal снял сюжет о работе украинского подразделения, которое использует советские учебно-тренировочные самолеты Як-52 для борьбы с российскими дронами, информирует Цензор.НЕТ.

Легкие поршневые самолеты уже не впервые ведут охоту на российские беспилотники. Поскольку на Як-52 нет пулеметов, роль стрелка выполняет воин, который сидит на месте летчика-инструктора с открытым фонарем кабины. Ранее противник уже неоднократно признавал сбитие своих БПЛА "Орлан" и ZALA подобным образом.

Также читайте: "Антонов" построит построит ангар для технического обслуживания самолетов в Лейпциге