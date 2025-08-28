РУС
Стрелок "антидронового" самолета Як-52 сбивает вражеский разведывательный БПЛА "Орлан" над Одесской областью. ВИДЕО

В сети показали, как стрелок "антидронового" самолета Як-52 сбивает российский разведывательный БПЛА "Орлан" над Одесской областью.

The Wall Street Journal снял сюжет о работе украинского подразделения, которое использует советские учебно-тренировочные самолеты Як-52 для борьбы с российскими дронами, информирует Цензор.НЕТ.

Легкие поршневые самолеты уже не впервые ведут охоту на российские беспилотники. Поскольку на Як-52 нет пулеметов, роль стрелка выполняет воин, который сидит на месте летчика-инструктора с открытым фонарем кабины. Ранее противник уже неоднократно признавал сбитие своих БПЛА "Орлан" и ZALA подобным образом.

+14
Якщо б Zелені гроші не крали...все вже давно було б. А так, що люди купили за свої пожертвування.
28.08.2025 10:19 Ответить
+8
супер..., але хотілось би автонаведення, автоураження, але й так є прекрасний результат...
28.08.2025 10:04 Ответить
+3
Допотопне рішення, але працює !
28.08.2025 10:17 Ответить
Хотелось бы чтобы
28.08.2025 10:07 Ответить
28.08.2025 10:13 Ответить
Як в Першу світову ще до озброєння етажерок кулеметами.
28.08.2025 11:39 Ответить
Працює, але скільки пілотів і літаків вже втратили від уламків після детонації бойової частини шахедів.
28.08.2025 12:53 Ответить
Ну як жеж ЗЕленим не красти? ЩО бубочка кукурікав перед виборами? Що всім буде кінець. Єпохи бідності. Це він кукурікав своїм, з 95 квартилу і особам, прибліжонним до його тіла. А дурники повірили, що їм також щось перепаде. І вибрали ЗЕбанутого блазня.
28.08.2025 11:48 Ответить
Що .нема кому поставити і вмонтувати кулемета?Або в Бразилії закупити "ТУКАНО"?
28.08.2025 11:06 Ответить
Так тукано грошей варте. Хоч і невеликих. А блазень кукурікав про кінець єпохи бідності у квартала і особам, прібліжонним. Ось вони і крадуть, щоб хватило їм, їх дітям і внукам. Поки вони при владі. Ну а Тукано зачекає.
28.08.2025 11:53 Ответить
Та ні, Тукано це зо-о-овсім недешевий літак, як по цінах закупівлі так і по обслуговуванню.
Погугліть і впевнитесь.
28.08.2025 11:57 Ответить
Порвіняно з ЯК 52. Стареньким. А проти F16 навідь порівнювати не треба.
28.08.2025 11:59 Ответить
Тут пілот і стрілець як пара, шо танцює танго. Все має бути ідеально
28.08.2025 11:11 Ответить
За 4 роки, московської повномасштабки, стефанчуки-зеленський + шмигаль, з РНБОУ, все ще так і не створили, дієву державну СИСТЕМУ ППО, актуальну потребам сьогодення!!
Але успішно, вивели за цей же час, млрд дол з України!!
Тому, так активно, з міндічем і носяться по «Європах», ціла шобла з силових структур України!! Можливо, міндіч з групою дивних осіб, поїхав закуповувати, на крадені гроші в Українців нові системи ППО, для захисту самих Українців??
28.08.2025 11:19 Ответить
А навіщо воно їм? Тупе бидло поставило їх в 2019 році на кормленіє, навіщо їм тужитись? Їм і так добре. Дуже.
28.08.2025 11:57 Ответить
Без особливих проблем можна у задній кабіні встановити турельну кулеметну установку
28.08.2025 12:32 Ответить
Як в суперфортресі ❤️
28.08.2025 12:39 Ответить
 
 