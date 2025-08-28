6 939 19
Стрілець "антидронового" літака Як-52 збиває ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан" над Одещиною. ВIДЕО
У мережі показали, як стрілець "антидронового" літака Як-52 збиває російський розвідувальний БПЛА "Орлан" над Одеською областю.
The Wall Street Journal зняв сюжет про роботу українського підрозділу, який використовує радянські навчально-тренувальні літаки Як-52 для боротьби з російськими дронами, інформує Цензор.НЕТ.
Легкі поршневі літаки вже не вперше ведуть полювання на російські безпілотники. Оскільки на Як-52 немає кулеметів, роль стрільця виконує воїн, який сидить на місці льотчика-інструктора з відкритим ліхтарем кабіни. Раніше противник вже неодноразово визнавав збиття своїх БПЛА "Орлан" і ZALA подібним чином.
