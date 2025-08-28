УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10414 відвідувачів онлайн
Новини Відео Обстріли Одещини
6 939 19

Стрілець "антидронового" літака Як-52 збиває ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан" над Одещиною. ВIДЕО

У мережі показали, як стрілець "антидронового" літака Як-52 збиває російський розвідувальний БПЛА "Орлан" над Одеською областю.

The Wall Street Journal зняв сюжет про роботу українського підрозділу, який використовує радянські навчально-тренувальні літаки Як-52 для боротьби з російськими дронами, інформує Цензор.НЕТ.

Легкі поршневі літаки вже не вперше ведуть полювання на російські безпілотники. Оскільки на Як-52 немає кулеметів, роль стрільця виконує воїн, який сидить на місці льотчика-інструктора з відкритим ліхтарем кабіни. Раніше противник вже неодноразово визнавав збиття своїх БПЛА "Орлан" і ZALA подібним чином.

дрони

дрони

Також читайте: "Антонов" побудує побудує ангар для технічного обслуговування літаків у Лейпцигу

Автор: 

авіація (4247) армія рф (18551) Одеська область (3451) знищення (8090) дрони (5370)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Якщо б Zелені гроші не крали...все вже давно було б. А так, що люди купили за свої пожертвування.
показати весь коментар
28.08.2025 10:19 Відповісти
+8
супер..., але хотілось би автонаведення, автоураження, але й так є прекрасний результат...
показати весь коментар
28.08.2025 10:04 Відповісти
+3
Допотопне рішення, але працює !
показати весь коментар
28.08.2025 10:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
супер..., але хотілось би автонаведення, автоураження, але й так є прекрасний результат...
показати весь коментар
28.08.2025 10:04 Відповісти
Хотелось бы чтобы
показати весь коментар
28.08.2025 10:07 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 10:13 Відповісти
Допотопне рішення, але працює !
показати весь коментар
28.08.2025 10:17 Відповісти
Як в Першу світову ще до озброєння етажерок кулеметами.
показати весь коментар
28.08.2025 11:39 Відповісти
Якщо б Zелені гроші не крали...все вже давно було б. А так, що люди купили за свої пожертвування.
показати весь коментар
28.08.2025 10:19 Відповісти
Ну як жеж ЗЕленим не красти? ЩО бубочка кукурікав перед виборами? Що всім буде кінець. Єпохи бідності. Це він кукурікав своїм, з 95 квартилу і особам, прибліжонним до його тіла. А дурники повірили, що їм також щось перепаде. І вибрали ЗЕбанутого блазня.
показати весь коментар
28.08.2025 11:48 Відповісти
Що .нема кому поставити і вмонтувати кулемета?Або в Бразилії закупити "ТУКАНО"?
показати весь коментар
28.08.2025 11:06 Відповісти
Так тукано грошей варте. Хоч і невеликих. А блазень кукурікав про кінець єпохи бідності у квартала і особам, прібліжонним. Ось вони і крадуть, щоб хватило їм, їх дітям і внукам. Поки вони при владі. Ну а Тукано зачекає.
показати весь коментар
28.08.2025 11:53 Відповісти
Та ні, Тукано це зо-о-овсім недешевий літак, як по цінах закупівлі так і по обслуговуванню.
Погугліть і впевнитесь.
показати весь коментар
28.08.2025 11:57 Відповісти
Порвіняно з ЯК 52. Стареньким. А проти F16 навідь порівнювати не треба.
показати весь коментар
28.08.2025 11:59 Відповісти
Тут пілот і стрілець як пара, шо танцює танго. Все має бути ідеально
показати весь коментар
28.08.2025 11:11 Відповісти
За 4 роки, московської повномасштабки, стефанчуки-зеленський + шмигаль, з РНБОУ, все ще так і не створили, дієву державну СИСТЕМУ ППО, актуальну потребам сьогодення!!
Але успішно, вивели за цей же час, млрд дол з України!!
Тому, так активно, з міндічем і носяться по «Європах», ціла шобла з силових структур України!! Можливо, міндіч з групою дивних осіб, поїхав закуповувати, на крадені гроші в Українців нові системи ППО, для захисту самих Українців??
показати весь коментар
28.08.2025 11:19 Відповісти
А навіщо воно їм? Тупе бидло поставило їх в 2019 році на кормленіє, навіщо їм тужитись? Їм і так добре. Дуже.
показати весь коментар
28.08.2025 11:57 Відповісти
Без особливих проблем можна у задній кабіні встановити турельну кулеметну установку
показати весь коментар
28.08.2025 12:32 Відповісти
Як в суперфортресі ❤️
показати весь коментар
28.08.2025 12:39 Відповісти
 
 