"Антонов" побудує побудує ангар для технічного обслуговування літаків у Лейпцигу

Дочірня компанія державного підприємства "Антонов", створена для обслуговування вантажних авіаперевезень за програмою країн НАТО, – Antonov Logistics Salis GmbH – починає будівництво ангару для технічного обслуговування літаків в аеропорту Лейпцигу (LEJ) у Німеччині, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став основною базою авіакомпанії "Авіалінії Антонова".

Про це йдеться в повідомленні аеропорту Лейпцигу/Галле у Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, будівля буде зведена на площі близько 24 тис. кв. м, підготовчі роботи до будівництва вже тривають, а його завершення заплановано на 2027 рік.

"Ми дуже раді будівництву нового ангара. Він є не тільки черговою віхою нашої довірливої співпраці з Antonov Logistics Salis GmbH, але й символом ефективності нашого аеропорту та важливим імпульсом для LEJ, як другого за величиною авіаційного вантажного хабу в Німеччині", – сказано в повідомленні.

Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" була заснована в 1989 році. Парк авіакомпанії складається з одного літака Ан-225 "Мрія", семи Ан-124-100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", одного Ан-26 та одного Ан-74Т. За даними "Укроборонпрому", внаслідок ворожих дій Росії на початку вторгнення розгромлено базу (НП "Антонов") у Гостомелі, пошкоджено базу на Святошині, знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225 "Мрія". Постраждав також ще один Ан-124, тоді як п'ять інших Ан-124 вивели з України.

У липні 2025 року "Антонов" завершив модернізацію Ан-124-100 "Руслан" та переправив його з Києві до Лейпцигу.

Повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації з 24 лютого 2022 року через війну, і під суворим контролем дозволені лише військові, урядові та спеціальні гуманітарні рейси.