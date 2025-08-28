5 679 18
Українські десантники зафіксували момент, як російські командири розстріляли свого ж мобілізованого. ВIДЕО
Українські десантники зафіксували на відео, як російські командири зі 155-ої окремої бригади морської піхоти розстріляли свого ж мобілізованого.
Відео було зняте на Курському прикордонні на допоможіних позиціях противника, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах аерозвідників зафіксовано момент розплати над покаліченим солдатом РФ, який, ймовірно, повернувся з невдалого штурму. Один зі старших та його поплічник застрелили росіянина прямо на своїх позиціях.
"Я ніколи не бачив такої жорстокості до своїх. Це ж навіть не про гроші чи вислугу. Просто садистське бажання вбивати і калічити. Я просто в шоці", - ділиться враженнями один з комбатів українських десантників, на смузі якого й були зафіксовані дані кадри.
Розстріли за вироками військових трибуналів: За даними російського історика та генерала Кривошеєва, з 1941 по 1945 рік радянськими військовими трибуналами було засуджено близько 994 тисячі військовослужбовців. З них, до смертної кари було засуджено близько 157,6 тисяч осіб.
Особливі випадки та позасудові розстріли: Крім офіційних вироків, були численні випадки позасудових розстрілів, які проводилися за наказами НКВС, командирів "загороджувальних загонів" або безпосередньо командуванням на місцях. Точні дані щодо цих випадків встановити практично неможливо, але дослідники схильні вважати, що загальна кількість страчених радянських солдатів значно перевищує офіційну статистику.
Таким чином, хоча офіційна цифра розстріляних за вироками судів становить близько 157,6 тисяч, реальне число, ймовірно, було вищим через практику позасудових страт і репресій.
