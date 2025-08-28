Українські десантники зафіксували момент, як російські командири розстріляли свого ж мобілізованого. ВIДЕО

Українські десантники зафіксували на відео, як російські командири зі 155-ої окремої бригади морської піхоти розстріляли свого ж мобілізованого.

Відео було зняте на Курському прикордонні на допоможіних позиціях противника, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах аерозвідників зафіксовано момент розплати над покаліченим солдатом РФ, який, ймовірно, повернувся з невдалого штурму. Один зі старших та його поплічник застрелили росіянина прямо на своїх позиціях.

"Я ніколи не бачив такої жорстокості до своїх. Це ж навіть не про гроші чи вислугу. Просто садистське бажання вбивати і калічити. Я просто в шоці", - ділиться враженнями один з комбатів українських десантників, на смузі якого й були зафіксовані дані кадри.

