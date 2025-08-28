УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10414 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
5 679 18

Українські десантники зафіксували момент, як російські командири розстріляли свого ж мобілізованого. ВIДЕО

Українські десантники зафіксували на відео, як російські командири зі 155-ої окремої бригади морської піхоти розстріляли свого ж мобілізованого.

Відео було зняте на Курському прикордонні на допоможіних позиціях противника, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах аерозвідників зафіксовано момент розплати над покаліченим солдатом РФ, який, ймовірно, повернувся з невдалого штурму. Один зі старших та його поплічник застрелили росіянина прямо на своїх позиціях.

"Я ніколи не бачив такої жорстокості до своїх. Це ж навіть не про гроші чи вислугу. Просто садистське бажання вбивати і калічити. Я просто в шоці", - ділиться враженнями один з комбатів українських десантників, на смузі якого й були зафіксовані дані кадри.

Дивіться: Стрілець "антидронового" літака Як-52 збиває ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан" над Одещиною. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18551) ліквідація (4389) вбивство (3156) Десантно-штурмові війська ДШВ (235) Курськ (1197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
з нечістю ми воюємо, хлопці. З потойбічними темними силами.
показати весь коментар
28.08.2025 10:57 Відповісти
+12
Покажіть це відео толерастам з Європи, які все ще думають що з болотними можна про щось домовитись
показати весь коментар
28.08.2025 11:10 Відповісти
+8
дуже хочеться щоб оцей весь людський непотріб скоріше повернувся назад в оркостан та вбивав там і калічив своїх соплемінників, які так хотіли війни з Україною!
показати весь коментар
28.08.2025 11:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
з нечістю ми воюємо, хлопці. З потойбічними темними силами.
показати весь коментар
28.08.2025 10:57 Відповісти
Сруськай міф від прутня і тютіної!!!
Трампу і венсу з Білим домом, це подобається!
показати весь коментар
28.08.2025 11:45 Відповісти
звісно, трампону дуже хочеться щоб нас закошмарили до такого ступеню, щоб ми самі здалися. Він виявився імпотентом, а нобелевку хочеться. Тому й реакції особливої від трампа немає. Все, що він міг, він вже зробив - обцілував валодіну сраку, відмовив в допомозі країні на яку напало біснувате плем'я. Залишилася в трампа лише одна остання "козирна карта" - це терор українського населення країною агресором.
показати весь коментар
28.08.2025 11:49 Відповісти
Погіб Максім... і хрєн із нім...
показати весь коментар
28.08.2025 10:59 Відповісти
Своїх не кидають! Просто розстрілюють! А світ досі не хоче бачити що це за виродки!
показати весь коментар
28.08.2025 11:03 Відповісти
Жінка домовилася з командиром, бо терміново кошти потрібні
показати весь коментар
28.08.2025 11:04 Відповісти
Покажіть це відео толерастам з Європи, які все ще думають що з болотними можна про щось домовитись
показати весь коментар
28.08.2025 11:10 Відповісти
Кацапи по всім каналам ТВ/дипломатії заявлять, що "ета фейк" і на кадрах "звєрства ВСУ", а Європа і США це схавають - бо, як казав Трамп "путєн - умний парєнь"...
показати весь коментар
28.08.2025 11:44 Відповісти
ніхто тут нічого не показує
це кадри насильства і не дайбох крові,
які заборонено бачити європейцям
показати весь коментар
28.08.2025 12:36 Відповісти
дуже хочеться щоб оцей весь людський непотріб скоріше повернувся назад в оркостан та вбивав там і калічив своїх соплемінників, які так хотіли війни з Україною!
показати весь коментар
28.08.2025 11:11 Відповісти
Діди розстрілювали, онуки повторюють
🤔🤌 ☠️💀
Розстріли за вироками військових трибуналів: За даними російського історика та генерала Кривошеєва, з 1941 по 1945 рік радянськими військовими трибуналами було засуджено близько 994 тисячі військовослужбовців. З них, до смертної кари було засуджено близько 157,6 тисяч осіб.

Особливі випадки та позасудові розстріли: Крім офіційних вироків, були численні випадки позасудових розстрілів, які проводилися за наказами НКВС, командирів "загороджувальних загонів" або безпосередньо командуванням на місцях. Точні дані щодо цих випадків встановити практично неможливо, але дослідники схильні вважати, що загальна кількість страчених радянських солдатів значно перевищує офіційну статистику.

Таким чином, хоча офіційна цифра розстріляних за вироками судів становить близько 157,6 тисяч, реальне число, ймовірно, було вищим через практику позасудових страт і репресій.
показати весь коментар
28.08.2025 11:14 Відповісти
За часів совдепівських концТаборів ГУЛАГУ, їх пройшли, понад 60 млн савєцкіх осіб!!!
Прутень, це продовжує!
показати весь коментар
28.08.2025 11:48 Відповісти
Це найкращі друзі Тампона, Віткофа да і половини Європи, які мріють щоб Україна сіла за стіл переговорів з цими людоїдами і капітулювала, віддавши не тільки свою територію а і мільйони своїх людей рашистам
показати весь коментар
28.08.2025 11:15 Відповісти
Ну то й що? Не хотілося б повторюватися, але "бабинаражают" нікуди не поділося.
Хто їх там рахує, тих свинособак, котрі за гроші підписалися вбивати українців?
Ще з 22-го року нам дули в вуха про два-три тижні та низький моральний дух.
«...думаю, що моральний дух російської армії, і без того вкрай низький, буде ще нижчим» (с)
/Відомий ухилянт, зРадник ОП, під полковник ху#ловник-свинопас арестович /20.03.2022/
показати весь коментар
28.08.2025 11:32 Відповісти
Москалі з ху....лостану це звичайне бидло, яке маючи зброю у руках дають можливість знущатися з себе.
показати весь коментар
28.08.2025 11:38 Відповісти
..кацапи - недотварини, втрачена (але існуюча супроти здорового глузду) ланка живих істот, які пожирають усе живе..
показати весь коментар
28.08.2025 12:07 Відповісти
ну ну
показати весь коментар
28.08.2025 12:41 Відповісти
 
 