Пограничники уничтожили 4 вражеские "буханки", грузовик с боеприпасами и машину для транспортировки орудия. ВИДЕО

Пограничники-операторы БпЛА "Феникса" уничтожили 4 вражеские "буханки", грузовик с боеприпасами и машину для транспортировки пушки "Гиацинт-Б". Также было ликвидировано с десяток оккупантов.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

