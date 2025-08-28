Пограничники уничтожили 4 вражеские "буханки", грузовик с боеприпасами и машину для транспортировки орудия. ВИДЕО
Пограничники-операторы БпЛА "Феникса" уничтожили 4 вражеские "буханки", грузовик с боеприпасами и машину для транспортировки пушки "Гиацинт-Б". Также было ликвидировано с десяток оккупантов.
Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
