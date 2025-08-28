РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10302 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
277 0

Пограничники уничтожили 4 вражеские "буханки", грузовик с боеприпасами и машину для транспортировки орудия. ВИДЕО

Пограничники-операторы БпЛА "Феникса" уничтожили 4 вражеские "буханки", грузовик с боеприпасами и машину для транспортировки пушки "Гиацинт-Б". Также было ликвидировано с десяток оккупантов.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 53 ОМБр нанесли удар по вражеской машине на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20399) Госпогранслужба (6795) уничтожение (7773)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 