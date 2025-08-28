РУС
Украинские защитники атаковали полевые запасы боеприпасов для FPV-дронов и ликвидировали укрытия россиян. ВИДЕО

На Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики уничтожили полевые запасы боеприпасов для вражеских FPV-дронов и ликвидировали укрытие с оккупантами.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили 4 вражеские "буханки", грузовик с боеприпасами и машину для транспортировки орудия. ВИДЕО

