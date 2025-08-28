УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9279 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
4 551 24

Російський солдат безстрашно махає руками і його дрон-камікадзе прямою наводкою атакує. ВIДЕО

У мережі опублікований запис, на якому російський солдат безстрашно махає руками і його дрон-камікадзе прямою наводкою атакує.

Відповідне відео було оприлюднене у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

У

Також дивіться: Бійці 60 ОМБр ліквідували парочку російських загарбників, які полем рухалися до наших позицій. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18551) ліквідація (4389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Сколько с него ваты...
показати весь коментар
28.08.2025 17:28 Відповісти
+8
Може він був плюшевий ?
показати весь коментар
28.08.2025 17:29 Відповісти
+8
Тільки пір'я розлетілось.
показати весь коментар
28.08.2025 17:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сколько с него ваты...
показати весь коментар
28.08.2025 17:28 Відповісти
Може він був плюшевий ?
показати весь коментар
28.08.2025 17:29 Відповісти
так то ж ватнік
показати весь коментар
28.08.2025 18:07 Відповісти
"...унутрі срєднєвєкового рицаря наші опілкі - ой, дурят нашего брата, ой, дурят..." (с) А.Райкін
показати весь коментар
28.08.2025 17:35 Відповісти
а от не треба було бронік на груді рвати !
показати весь коментар
28.08.2025 18:26 Відповісти
Тільки пір'я розлетілось.
показати весь коментар
28.08.2025 17:45 Відповісти
бо півень
показати весь коментар
28.08.2025 18:05 Відповісти
Пір'я пєтуха.
показати весь коментар
28.08.2025 18:05 Відповісти
Не його дрон камікадзе атакує,а дрон камікадзе атакує його.А то можна подумати що дрон налетів на господаря...
показати весь коментар
28.08.2025 17:49 Відповісти
Полная аннигиляция
Теперь он стал хорошим руским
показати весь коментар
28.08.2025 17:52 Відповісти
Нещодавно біля міста Олександрії загубилася собакв породи коргі, стерелізована ****, власники за неї пропонують 1000 доларів. Тим часом кацапи дивуються як це ЗСУ не жаліють ftv-дрон вартістю 300 доларів на їхнього смердючого цапа. Тобто москальська срака для них не вартує і тих грошей.
показати весь коментар
28.08.2025 17:58 Відповісти
Запеклий наркоман
показати весь коментар
28.08.2025 17:59 Відповісти
Зачем эта гимнастика перед смертью. Прийдется умирать уставшим.
показати весь коментар
28.08.2025 18:03 Відповісти
Не той супровід музичний.. щось з села дурнів потрібно, чи їх улюблена пісенька патріотична : я-руській...о тоді все буде як в аптеці
показати весь коментар
28.08.2025 18:03 Відповісти
Відмахав допатями, як вентилятор, та й здох московіт!!
Кабаєв з тютіною, задоволені, двіжуха для орка!
показати весь коментар
28.08.2025 18:03 Відповісти
Не "безстрашно" , а кумедно !
показати весь коментар
28.08.2025 18:24 Відповісти
99.99 % кацапʼя дебіли, міг би розстрвлчти на сбірному пункті тих хто жене його на мʼясний штурм, але традиційно обрав рабський хрест кацапа
показати весь коментар
28.08.2025 18:27 Відповісти
В заголовку прямо хокку получилося

Сраний кацап махає руками.
Дрон камікадзе його атакує.
Лада-калина.
показати весь коментар
28.08.2025 18:27 Відповісти
Супер!!!
показати весь коментар
28.08.2025 20:11 Відповісти
Яке прикре самогубsство ....
показати весь коментар
28.08.2025 18:32 Відповісти
Схоже на те що він хотів здатися у полон.
показати весь коментар
28.08.2025 19:22 Відповісти
Ніхто не може назвати це краще, ніж самі росіяни... Сутність цього явища описано коротко і але змістовно Достоєвським: "Ідіот"🤗😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
28.08.2025 19:27 Відповісти
 
 