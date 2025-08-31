Уничтожена техника и более тысячи оккупантов - спецназовцы СБУ показали свою работу. ВИДЕО
Операторы дронов спецподразделения СБУ ЦСО "А", более известного как "Альфа", отчитались о результатах боевой работы.
Только за две недели прошлого месяца украинские бойцы уничтожили более тысячи оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
Также украинские защитники ликвидировали 41 бронемашину и РСЗО, 16 систем ПВО, 8 средств РЭБ, 764 единицу автотранспорта, 107 беспилотников, 317 антенн связи, 983 вражеские позиции и укрепления, 32 склада с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами оккупантов.
а як те що вона т.з. "віруючий"?
вон ваш Тягнибок, регулярно годувався у ригів, він же патріот? Він же брав бабло шоб готувати на нього партизанів, на випадок нападу?
Українці, пильнуйте за інформГігієною, бо терористи з прутнем, гадять в голови!!! Як і гітлєр у Німеччині!!! Совдепія і гітлеризм, це ж союзники у ДСВ!! Тому і смердить на московії, що Нюрнбергський трибунал, не покарав сраліна!
бо ЩО ЗАВАЖАЄ придушити куйлостан економічно, якщо ви(тіпа "цивіл. світ") хочете щоб він припинив знищувати інших? що заважає дати Ємраку мільйон дронів..... а, ну так, Ємрак і заважає.
хоча я впевнений що Маск правий(він сказав що світ "штучний", і шанс 1 з мільярда що він помиляється). слава там СБУ і т.д. і навіть пистливому Буданову з ГУРу(якщо він заткнув мітлу і не дав хоч 1 інтерв.ю за пів-дня. реально, він або клоун, або любить коли всі вірять тому що він несе. ідіот, хоча виглядає що завербований, ОПа інших не тримає)
Помий рота, убогий!