Уничтожена техника и более тысячи оккупантов - спецназовцы СБУ показали свою работу. ВИДЕО

Операторы дронов спецподразделения СБУ ЦСО "А", более известного как "Альфа", отчитались о результатах боевой работы.
Только за две недели прошлого месяца украинские бойцы уничтожили более тысячи оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Также украинские защитники ликвидировали 41 бронемашину и РСЗО, 16 систем ПВО, 8 средств РЭБ, 764 единицу автотранспорта, 107 беспилотников, 317 антенн связи, 983 вражеские позиции и укрепления, 32 склада с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами оккупантов.

Отличная работа, БРАВО и слава ЗСУ!!!
31.08.2025 11:03 Ответить
Війна розділила СБУ на два табора - одні геройські знищують ворога і захищають Україну, а інші зі всіх сил захищають корупціонерів і знищують патріотів та героїв - фальшують справи, кидають проти них "наружки", проводять літерні заходи і залякують суди, щоб досягнути своєї мети, брешуть наріду. Всі ЗМІ сьогодні під Боневтіком і є можливість робити те, чим він займався все своє життя - брехливі відоси і виключно проти українців і патріотів.
31.08.2025 11:12 Ответить
як людині довести комусь шо вона т.з. "патріот"?
а як те що вона т.з. "віруючий"?
вон ваш Тягнибок, регулярно годувався у ригів, він же патріот? Він же брав бабло шоб готувати на нього партизанів, на випадок нападу?
31.08.2025 11:19 Ответить
Прокидайся московіте, ти гадиш під себе і смердить у мережі!!
Українці, пильнуйте за інформГігієною, бо терористи з прутнем, гадять в голови!!! Як і гітлєр у Німеччині!!! Совдепія і гітлеризм, це ж союзники у ДСВ!! Тому і смердить на московії, що Нюрнбергський трибунал, не покарав сраліна!
31.08.2025 11:27 Ответить
Довіряю звіту тільки Мадяра...
31.08.2025 11:12 Ответить
яка жесть, реально як жертвоприношення влаштував хтось. якби я не був атеїстом, то подумав би що це для Яхве "масони" роблять.
бо ЩО ЗАВАЖАЄ придушити куйлостан економічно, якщо ви(тіпа "цивіл. світ") хочете щоб він припинив знищувати інших? що заважає дати Ємраку мільйон дронів..... а, ну так, Ємрак і заважає.
хоча я впевнений що Маск правий(він сказав що світ "штучний", і шанс 1 з мільярда що він помиляється). слава там СБУ і т.д. і навіть пистливому Буданову з ГУРу(якщо він заткнув мітлу і не дав хоч 1 інтерв.ю за пів-дня. реально, він або клоун, або любить коли всі вірять тому що він несе. ідіот, хоча виглядає що завербований, ОПа інших не тримає)
31.08.2025 11:17 Ответить
Серун, московським лайном у мережах нету, не буває атеїстом!
Помий рота, убогий!
31.08.2025 11:29 Ответить
слухай, "трибунальник". тебе так само мона засудити легко, якщо "трибунал" так само проводити. сталінізм зробив війну! але на жаль твого діда не знищив, тому що ти маєш змогу тут писати що я "московський серун". ти при пам.яті? та я цю заразу ненавиджу більше ніж Ленін буржуазію(насправді любив, бо і сам був мажором, навіть знищений сифілісом був, ти мав би знати, а не тупо кричати про "серунів", може просто захворів, вірус певно новий?)
