Російська САУ знищена: 58-ма бригада показала точний удар. ВIДЕО

3-й мотопіхотний батальйон 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, за підтримки розвідувальної роти та побратимів з 1-го батальйону, зафіксував момент знищення російської самохідної артилерійської установки, повідомляє Цензор.НЕТ

За даними військових, окупанти спершу намагалися відбуксирувати САУ 2С1, а згодом сховати її серед дерев. Це не залишилося непоміченим. На оприлюдненому відео також видно іншу російську техніку, яку було успішно уражено. "Командна робота 58-ї окремої мотопіхотної бригади не залишає противнику шансів", - зазначають українські військові. 

