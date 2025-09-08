Оператори дронів із 58-ї бригади поцілили у боєприпаси окупантів та знищили ворожу "буханку". ВIДЕО

Бійці третього мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського знищили за допомогою дронів-камікадзе ворожі боєприпаси та автомобіль окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українські воїни опублікували на сторінці підрозділу в соцмережах.

"Ранішні сутінки – найкращий час для полювання. У цей час ворог думає, що він у безпеці, – але ніт. Через розліт уламків на першому відео з тепловізора зрозуміло, що висаджено в повітря відчутну кількість російського БК. Із другого фрагменту ясно, що цей БК був у кузові авто, до якого крізь антидронову сітку підібрався пілот 3 ОМП 58 бригади. Далі йде іще одне влучання. Там був УАЗ-"буханка", яким русскіє підвозили особовий склад на позицію", - зазначають бійці у коментарі до відео.

