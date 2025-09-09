Российские БПЛА фиксируют в Киевской области: работают силы ПВО
На Киевщине зафиксированы российские беспилотники.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас в области работают силы противовоздушной обороны.
Воздушные силы предупредили о движении БпЛА с Черниговщины на Киевщину.
