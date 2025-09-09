РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9135 посетителей онлайн
Новости Работа ПВО на Киевщине
598 0

Российские БПЛА фиксируют в Киевской области: работают силы ПВО

В Киевской области работают силы ПВО. В области вражеские дроны

На Киевщине зафиксированы российские беспилотники.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас в области работают силы противовоздушной обороны.

Воздушные силы предупредили о движении БпЛА с Черниговщины на Киевщину.

Смотрите: Спецназовцы ГУР дронами поразили вражеские РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М комплекса 55Ж6М "Небо-М" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Автор: 

Киевская область (4332) ПВО (3084) Шахед (1443)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 