Спецназовцы ГУР дронами поразили вражеские РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М комплекса 55Ж6М "Небо-М" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Спецназовцы ГУР дронами попали во вражеские РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М комплекса 55Ж6М "Небо-М" в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Мастера экипажей управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли точные удары по двум дорогостоящим объектам системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму: РЛС 48Я6-К1 "подлет" и РЛМ-М из состава комплекса 55Ж6М "небо-М". Модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "небо-М" спецназовцы ГУР поразили прямо во время движения - российские оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства", - отмечается в комментарии к видео.

