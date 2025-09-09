РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости Удары по Крыму
2 058 4

Спецназовцы ГУР дронами поразили вражеские РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М комплекса 55Ж6М "Небо-М" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Спецназовцы ГУР дронами попали во вражеские РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М комплекса 55Ж6М "Небо-М" в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Мастера экипажей управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли точные удары по двум дорогостоящим объектам системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму: РЛС 48Я6-К1 "подлет" и РЛМ-М из состава комплекса 55Ж6М "небо-М". Модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "небо-М" спецназовцы ГУР поразили прямо во время движения - российские оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы ГУР с помощью дронов-перехватчиков уничтожили 35 вражеских летательных аппаратов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20473) ПВО (3084) уничтожение (7871) ГУР (584)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бляха, скільки вже цієї "рідкісної" техніки спалили, а вона і не думає закінчуватись. Та і на що це впливає незрозуміло.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:53 Ответить
Можу лише припустити, що нашим так потім легше завдавати ударів ракетами.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:07 Ответить
Можете представити собі скільки рашисти наклепали різної техніки яку постійно модернізують, коли Україна і Європа мріяли про мир, водили хороводи геїв, рашисти весь цей час готувалися до війни за кошти з продажу нафти і газу які в тому числі давала рашистам Україна. І не давлячись на сьогоднішню ситуацію, нічого не змінилося. Україна і Європа продовжує марити про якісь мирні угоди з рашистами, про якісь перемовини, про купівлю у рашистів тих же нафтогазових продуктів, ради миру. Весь світ до сих пір чомусь впевнений що якщо призупинити війну то Європі буде час підготуватися до нового нападу російських дикунів. Походу в Європі в школах замість математики вчать що гомосексуалізм це добре, бо сама примітивна математика говорить що Сосія випускаючи 300 ракет в місяць, за час перемир'я підготується до нової фази війни швидше ніж Європа яка випускає 3 ракети в місяць
показать весь комментарий
09.09.2025 13:17 Ответить
Розчистка неба для бойового випробування доробку фірми міндіча?
показать весь комментарий
09.09.2025 13:06 Ответить
 
 