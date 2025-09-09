2 058 4
Спецназовцы ГУР дронами поразили вражеские РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М комплекса 55Ж6М "Небо-М" в оккупированном Крыму. ВИДЕО
Спецназовцы ГУР дронами попали во вражеские РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М комплекса 55Ж6М "Небо-М" в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Мастера экипажей управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли точные удары по двум дорогостоящим объектам системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму: РЛС 48Я6-К1 "подлет" и РЛМ-М из состава комплекса 55Ж6М "небо-М". Модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "небо-М" спецназовцы ГУР поразили прямо во время движения - российские оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства", - отмечается в комментарии к видео.
