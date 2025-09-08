РУС
Новости
Операторы ГУР с помощью дронов-перехватчиков уничтожили 35 вражеских летательных аппаратов. ВИДЕО

Операторы дронов-перехватчиков из группы "Барракуда" специального подразделения "Крылья" ГУР МО уничтожили 35 вражеских летательных аппаратов различных типов.

Об этом Главное управление разведки сообщило в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что с помощью дронов-перехватчиков на километровой высоте были сбиты:

  • Supercam S-350 - 15 единиц.
  • "Молния" - 11 единиц.
  • "Ланцет" - 3 единицы.
  • Zala Z-16 - 3 единицы.
  • Zala Kub - 1 единица.
  • "Орлан-10" - 1 единица.

Чому не вказано за який час збили таку кількість?
08.09.2025 14:42 Ответить
 
 