Операторы ГУР с помощью дронов-перехватчиков уничтожили 35 вражеских летательных аппаратов. ВИДЕО
Операторы дронов-перехватчиков из группы "Барракуда" специального подразделения "Крылья" ГУР МО уничтожили 35 вражеских летательных аппаратов различных типов.
Об этом Главное управление разведки сообщило в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что с помощью дронов-перехватчиков на километровой высоте были сбиты:
- Supercam S-350 - 15 единиц.
- "Молния" - 11 единиц.
- "Ланцет" - 3 единицы.
- Zala Z-16 - 3 единицы.
- Zala Kub - 1 единица.
- "Орлан-10" - 1 единица.
