Операторы ГУР с помощью дронов-перехватчиков уничтожили 35 вражеских летательных аппаратов. ВИДЕО

Операторы дронов-перехватчиков из группы "Барракуда" специального подразделения "Крылья" ГУР МО уничтожили 35 вражеских летательных аппаратов различных типов.

Об этом Главное управление разведки сообщило в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что с помощью дронов-перехватчиков на километровой высоте были сбиты:

Supercam S-350 - 15 единиц.

"Молния" - 11 единиц.

"Ланцет" - 3 единицы.

Zala Z-16 - 3 единицы.

Zala Kub - 1 единица.

"Орлан-10" - 1 единица.

