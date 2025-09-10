Массированная ракетная атака РФ: в Житомире прогремели сильные взрывы

Утром 10 сентября 2025 года во время массированной атаки РФ прозвучали мощные взрывы в Житомире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заметим, что Воздушные силы информировали о ракетах в направлении города.

Больше информации на эту минуту не известно.

Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами.