Массированная ракетная атака РФ: в Житомире прогремели сильные взрывы
Утром 10 сентября 2025 года во время массированной атаки РФ прозвучали мощные взрывы в Житомире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Заметим, что Воздушные силы информировали о ракетах в направлении города.
Больше информации на эту минуту не известно.
Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами.
