РУС
Новости
5 747 7

Массированная ракетная атака РФ: в Житомире прогремели сильные взрывы

Ракета над Житомиром

Утром 10 сентября 2025 года во время массированной атаки РФ прозвучали мощные взрывы в Житомире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заметим, что Воздушные силы информировали о ракетах в направлении города.

Больше информации на эту минуту не известно.

Также читайте: В Житомире произошел взрыв, погиб человек, - Нацполиция

Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами.

Автор: 

Житомир (697) ракеты (3709) Воздушные силы (2660) Житомирская область (1432) Житомирский район (31)
А те, що поляки нам надали військової допомоги на купу мільярдів доларів, ти вже забув? Звісно давно настав час їхній авіації та ппо підключатись до збиття ракет і шахедів...
10.09.2025 07:26 Ответить
Либу прибери,шмара...
10.09.2025 06:59 Ответить
В м. Житомир прилітало, дуже серйозно,не повз.......
10.09.2025 07:31 Ответить
Zелена мразота де удари у відпоавдь по Москве?
10.09.2025 07:18 Ответить
На офшорних рахунках Міндіча
10.09.2025 08:14 Ответить
 
 