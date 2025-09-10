РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині: поранено людину, пошкоджено 30 будинків (оновлено)
Зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакували ракетами територію Вінницької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької ОВА.
Як зазначається, є влучання в цивільні промислові обʼєкти.
Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом", - додали в ОВА.
Оновлена інформація
Як згодом стало відомо, пожежники наразі працюють над локалізацією пожежі. Задіяна 81 особа особового складу та 24 одиниці техніки.
"Є 1 постраждалий. Його доставлено в лікарню - стан стабільний", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, також в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території.
"Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет", - резюмувала заступниця голови ОВА Наталя Заболотна.
Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.
СралінаПутлера. А я знаю: Альджазіра та Центральне телебачення Китаю знімуть і покажуть вже своїй черні численні репортажі про "хлопчиків у трусиках" убитих київською хунтою та і все...