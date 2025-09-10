УКР
Новини
РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині: поранено людину, пошкоджено 30 будинків (оновлено)

Удар по Вінниччині

Зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакували ракетами територію Вінницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької ОВА.

Як зазначається, є влучання в цивільні промислові обʼєкти.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Росіяни вдарили по залізниці: ушкоджено потяг Інтерсіті, поїзди курсують із запізненнями (оновлено)

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Деталі згодом", - додали в ОВА.

Оновлена інформація

Як згодом стало відомо, пожежники наразі працюють над локалізацією пожежі. Задіяна 81 особа особового складу та 24 одиниці техніки.

"Є 1 постраждалий. Його доставлено в лікарню - стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, також в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території.

"Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет", - резюмувала заступниця голови ОВА Наталя Заболотна.

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.

 

Вінницька область (1074) ракети (4171)
Коментувати
О 6..00 Чула
показати весь коментар
10.09.2025 07:14 Відповісти
Zелена мразота де удари у відповідь по Москве?
показати весь коментар
10.09.2025 07:20 Відповісти
Ти думаєш що вона тебе тут прочитає ?
показати весь коментар
10.09.2025 07:39 Відповісти
Воно ні, а ось ті хто моніторить його рейтінг так.
показати весь коментар
10.09.2025 07:44 Відповісти
А чим вони вдарять, мультиком про ''Фламінго''? Той мультик може бути тільки маленькі мізки наріду 73%. Асфальт, в який мудрий наріт із Найпотужнішим закатали всі наші гроші і час?
показати весь коментар
10.09.2025 08:02 Відповісти
Які в дупу цивільні промислові об'єкти промисловості???? Я розумію, що то за цивільні об'єкти. Перший раз вони трохи промахнулись по тому цивільному об'єкту промисловості і попали в польський барлінек та завод холодильників. У вас був час це все передбачити, але видно не судилось. Харе вже *******.
показати весь коментар
10.09.2025 07:26 Відповісти
Ми досі просимо ппо, 4 роки війни.
показати весь коментар
10.09.2025 08:20 Відповісти
У відповідь ЛІДОР ввечері запиляє Потужний Відосик , а Мацква ... та що Мацква - Мацква може спати спокійно!
показати весь коментар
10.09.2025 08:30 Відповісти
А що дасть удар по Москві? ***** стурбується долею черні? Йому глибоко насрати на чернь, він їх сотнями тисяч жене на забій. Можливо, чернь бунтуватиме? Смішно. Чернь мовчки буде дохнути за Сраліна Путлера. А я знаю: Альджазіра та Центральне телебачення Китаю знімуть і покажуть вже своїй черні численні репортажі про "хлопчиків у трусиках" убитих київською хунтою та і все...
показати весь коментар
10.09.2025 08:55 Відповісти
 
 