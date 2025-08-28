Росіяни вдарили по залізниці: ушкоджено потяг Інтерсіті, поїзди курсують із запізненнями (оновлено)

Через масований російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури на Вінниччині низка поїздів рухається із запізненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це стосуватиметься рейсів:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній - будуть прямувати під резервними тепловозами. Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів.

"Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі", - зазначили в "Укрзалізниці"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав масованого удару по Київщині ракети й дрони вдарили по цивільних об’єктах