УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10279 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
4 452 5

Росіяни вдарили по залізниці: ушкоджено потяг Інтерсіті, поїзди курсують із запізненнями (оновлено)

Пошкоджено потяг Інтерсіті

Через масований російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури на Вінниччині низка поїздів рухається із запізненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається,  що це стосуватиметься рейсів:

  • №87 Запоріжжя – Ковель;
  • №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
  • №77 Одеса – Ковель;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №47 Запоріжжя – Мукачево;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №92 Львів – Київ;
  • №52 Львів – Київ.

Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній - будуть прямувати під резервними тепловозами. Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів.

"Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі", - зазначили в "Укрзалізниці"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав масованого удару по Київщині ракети й дрони вдарили по цивільних об’єктах

Автор: 

Вінницька область (1069) обстріл (30522) Укрзалізниця (7012)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У владі точно сидять різні договірні кроти типа Арахамії і Ермака
Треба було руйнувати логістичні потоки кацапів одразу - мости , зд дороги
Але ОПУ спокійно чекав поки кацапи добудують зд по сухопутному коридору до Криму.
Ось хто за це відповість ?
показати весь коментар
28.08.2025 07:02 Відповісти
І ще питання - як може біженець від війни в Абхазії КЕРУВАТИ найбільшою фракцією в воюючий Україні ?
ОПУ - ви ідіоти?
показати весь коментар
28.08.2025 07:04 Відповісти
А можеш підказати чим??? Чим одразу було руйнувати ??? Модель зброї в студію!!!
показати весь коментар
28.08.2025 07:31 Відповісти
А у мене одне питання - чим треба було руйнувати? Скільки було випущено снарядів *хаймарс* по мосту в Херсоні? Зруйнували? Одні дірки. Нам забороняли бити по території срасії. Ми, дякуючи усім нашим *розумним* президентам корчили з себе супермирну країну, на яку, звичайно, ніхто не нападе. Всю зброю розпродали/розікрали/знищили. Цікаво - добре триндіти п ід чужою ганчіркою?
показати весь коментар
28.08.2025 07:38 Відповісти
Террораша
показати весь коментар
28.08.2025 07:23 Відповісти
 
 