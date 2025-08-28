Россияне нанесли удар по железной дороге в Винницкой области: поврежден поезд Интерсити, поезда курсируют с опозданиями (обновлено)

Из-за массированного российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов движется с опозданием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет касаться рейсов:

№87 Запорожье - Ковель;

№139 Киев - Каменец-Подольский; №139 Киев - Каменец-Подольский;

№77 Одесса - Ковель;

№3 Запорожье - Ужгород;

№47 Запорожье - Мукачево;

№32 Перемышль - Запорожье;

№92 Львов - Киев;

№52 Львов - Киев.

Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, которые уже находятся на нем - будут следовать под резервными тепловозами. Железнодорожники будут пытаться сократить задержки рейсов.

"Этой ночью российские войска осуществили целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом был, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.

Благодаря слаженным действиям железнодорожников - работников депо - возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден. Работники заблаговременно находились в укрытиях, целы", - отметили в "Укрзализныце"

