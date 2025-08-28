Россияне нанесли удар по железной дороге в Винницкой области: поврежден поезд Интерсити, поезда курсируют с опозданиями (обновлено)
Из-за массированного российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов движется с опозданием.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это будет касаться рейсов:
- №87 Запорожье - Ковель;
- №139 Киев - Каменец-Подольский; №139 Киев - Каменец-Подольский;
- №77 Одесса - Ковель;
- №3 Запорожье - Ужгород;
- №47 Запорожье - Мукачево;
- №32 Перемышль - Запорожье;
- №92 Львов - Киев;
- №52 Львов - Киев.
Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, которые уже находятся на нем - будут следовать под резервными тепловозами. Железнодорожники будут пытаться сократить задержки рейсов.
"Этой ночью российские войска осуществили целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом был, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.
Благодаря слаженным действиям железнодорожников - работников депо - возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден. Работники заблаговременно находились в укрытиях, целы", - отметили в "Укрзализныце"
