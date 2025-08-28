РУС
3 822 5

Россияне нанесли удар по железной дороге в Винницкой области: поврежден поезд Интерсити, поезда курсируют с опозданиями (обновлено)

Поврежден поезд Интерсити

Из-за массированного российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов движется с опозданием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет касаться рейсов:

  • №87 Запорожье - Ковель;
  • №139 Киев - Каменец-Подольский; №139 Киев - Каменец-Подольский;
  • №77 Одесса - Ковель;
  • №3 Запорожье - Ужгород;
  • №47 Запорожье - Мукачево;
  • №32 Перемышль - Запорожье;
  • №92 Львов - Киев;
  • №52 Львов - Киев.

Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, которые уже находятся на нем - будут следовать под резервными тепловозами. Железнодорожники будут пытаться сократить задержки рейсов.

"Этой ночью российские войска осуществили целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом был, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.

Благодаря слаженным действиям железнодорожников - работников депо - возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден. Работники заблаговременно находились в укрытиях, целы", - отметили в "Укрзализныце"

Автор: 

Винницкая область (1085) обстрел (29195) Укрзализныця (2782)
У владі точно сидять різні договірні кроти типа Арахамії і Ермака
Треба було руйнувати логістичні потоки кацапів одразу - мости , зд дороги
Але ОПУ спокійно чекав поки кацапи добудують зд по сухопутному коридору до Криму.
Ось хто за це відповість ?
показать весь комментарий
28.08.2025 07:02 Ответить
І ще питання - як може біженець від війни в Абхазії КЕРУВАТИ найбільшою фракцією в воюючий Україні ?
ОПУ - ви ідіоти?
показать весь комментарий
28.08.2025 07:04 Ответить
А можеш підказати чим??? Чим одразу було руйнувати ??? Модель зброї в студію!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 07:31 Ответить
А у мене одне питання - чим треба було руйнувати? Скільки було випущено снарядів *хаймарс* по мосту в Херсоні? Зруйнували? Одні дірки. Нам забороняли бити по території срасії. Ми, дякуючи усім нашим *розумним* президентам корчили з себе супермирну країну, на яку, звичайно, ніхто не нападе. Всю зброю розпродали/розікрали/знищили. Цікаво - добре триндіти п ід чужою ганчіркою?
показать весь комментарий
28.08.2025 07:38 Ответить
Террораша
показать весь комментарий
28.08.2025 07:23 Ответить
 
 