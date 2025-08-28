Враг нанес массированный удар по Киевской области, ракеты и дроны ударили по гражданским объектам (обновлено). ФОТО

В ночь на 26 августа Киевщина подверглась массированной воздушной атаке - россияне применили дроны, крылатые и баллистические ракеты. Есть пострадавшие и повреждены жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"В Фастовском районе мужчина 33 лет предварительно получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

Последствия атаки фиксируются в двух районах региона

В Фастовском районе поврежден частный дом.

В Броварском районе поврежден частный дом и квартира.

"В Требухове повреждено около 5 частных усадеб и хозяйственных построек.

Сейчас устанавливаем объемы разрушения, владельцам будет оказана вся необходимая помощь, - сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

