РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10263 посетителя онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
5 574 13

Враг нанес массированный удар по Киевской области, ракеты и дроны ударили по гражданским объектам (обновлено). ФОТО

В ночь на 26 августа Киевщина подверглась массированной воздушной атаке - россияне применили дроны, крылатые и баллистические ракеты. Есть пострадавшие и повреждены жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"В Фастовском районе мужчина 33 лет предварительно получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

Последствия атаки фиксируются в двух районах региона

В Фастовском районе поврежден частный дом.

В Броварском районе поврежден частный дом и квартира.

"В Требухове повреждено около 5 частных усадеб и хозяйственных построек.

Сейчас устанавливаем объемы разрушения, владельцам будет оказана вся необходимая помощь, - сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Киев: четверо погибших, среди них ребенок (обновлено)

Требухов
Требухов
Требухов

Автор: 

Киевская область (4297) обстрел (29195) Броварский район (29) Фастовский район (35) Требухов (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
4 рік війни, а блазень і надалі крім казок ні на що не спроможний....пздц...
показать весь комментарий
28.08.2025 06:55 Ответить
+6
показать весь комментарий
28.08.2025 07:47 Ответить
+5
Пуйло продовжує вбивати, знаючи що нічого йому не буде, так як великий і страшний Трамп насправді виявився великим ніщо
показать весь комментарий
28.08.2025 07:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не волнуйтесь, Зеленский и Ермак уже готовят Потужну ответку по НПЗ! Вот это кацапы обусрутся и сразу же руки вверх поднимут!
показать весь комментарий
28.08.2025 06:52 Ответить
4 рік війни, а блазень і надалі крім казок ні на що не спроможний....пздц...
показать весь комментарий
28.08.2025 06:55 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2025 07:47 Ответить
Рецидивів-ухилянт, виконує завдання за Оманськими вказівками!!
Тому він, і опікується за свої гроші, які з міндічем (8млрд дол), вивів за КОРДОН!! Доречі ціла урядова КОМАНДА, відмазує міндіча з грошима, за кордоном!! «Борець за грошові знаки» …., а не за Українців та Україну!!
показать весь комментарий
28.08.2025 08:47 Ответить
Бінго....на коліна і 3 рази ку перед клованом...
показать весь комментарий
28.08.2025 07:57 Ответить
РуZZКий мир атакує Киів - МАТЬ ГОРОДОВ РУСЬКИХ
тобто руZZКий мир - це Орда золота , а не словяне ( СЛОвения, СЛОвакія)
цікавий материал про орду :
Ось ЧОМУ нам БРЕХАЛИ з дитинства! НЕЗРУЧНІ питання до російської історії | Алфьоров

https://youtu.be/Po19XKwoCAU?si=c2S0F7aGdL-MdqR4
показать весь комментарий
28.08.2025 06:58 Ответить
Пуйло продовжує вбивати, знаючи що нічого йому не буде, так як великий і страшний Трамп насправді виявився великим ніщо
показать весь комментарий
28.08.2025 07:20 Ответить
проспіться ніч вже 28 серпня
показать весь комментарий
28.08.2025 07:44 Ответить
трампон андон де санкції придурк?
показать весь комментарий
28.08.2025 07:46 Ответить
Трамп активно хоч завуальовано - під димову завісу риторики... - але активно-настійливо заохочує "Путіна до принуждению Украины к миру" на умовах Кремля
показать весь комментарий
28.08.2025 07:54 Ответить
Саме цей терор і на совісті трампа який заграє з терористом і атакують мирне населення ,а не елітне житло в Кончі заспі чи Козині.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:25 Ответить
этот террор(после русни) на совести (которой у него НЕТ и никогда не было ) ЗЕ-плесени
показать весь комментарий
28.08.2025 09:27 Ответить
 
 