Враг нанес массированный удар по Киевской области, ракеты и дроны ударили по гражданским объектам (обновлено). ФОТО
В ночь на 26 августа Киевщина подверглась массированной воздушной атаке - россияне применили дроны, крылатые и баллистические ракеты. Есть пострадавшие и повреждены жилые дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
"В Фастовском районе мужчина 33 лет предварительно получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Последствия атаки фиксируются в двух районах региона
В Фастовском районе поврежден частный дом.
В Броварском районе поврежден частный дом и квартира.
"В Требухове повреждено около 5 частных усадеб и хозяйственных построек.
Сейчас устанавливаем объемы разрушения, владельцам будет оказана вся необходимая помощь, - сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.
Тому він, і опікується за свої гроші, які з міндічем (8млрд дол), вивів за КОРДОН!! Доречі ціла урядова КОМАНДА, відмазує міндіча з грошима, за кордоном!! «Борець за грошові знаки» …., а не за Українців та Україну!!
тобто руZZКий мир - це Орда золота , а не словяне ( СЛОвения, СЛОвакія)
цікавий материал про орду :
Ось ЧОМУ нам БРЕХАЛИ з дитинства! НЕЗРУЧНІ питання до російської історії | Алфьоров
https://youtu.be/Po19XKwoCAU?si=c2S0F7aGdL-MdqR4