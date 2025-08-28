Враг массированно атаковал Киев: 8 погибших, среди них ребенок (обновлено)

В ночь на 28 августа российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.

Погибшие и пострадавшие

"Уже 18 пострадавших в столице. 17 человек медики госпитализировали. В том числе троих детей - 7, 10 и 11 лет. Одному пострадавшему оказали помощь на месте", - сообщил Кличко.

"По оперативной информации, по меньшей мере трое киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-летняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей, от 7 до 17 лет. Постоянно поступают новые данные", - отметил Ткаченко.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о росте количества погибших:

"По состоянию на сейчас 4 погибших, среди которых 2 детей, и более 20 раненых".

В столице растет количество пострадавших.

"38 человек пострадали в результате атаки врага на столицу. 30 из них госпитализированы в столичные больницы", - сообщил Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрела в Киеве погибли восемь человек, среди них - ребенок.

"Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 45 человек.

Дарницкий район

Повреждены жилые дома, в частности разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Пострадали 9-ти, 16-тиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

Горит и нежилая застройка.

Продолжается поисково-спасательная операция под завалами разрушенной пятиэтажки.

Днепровский район

Обломки упали на трехэтажное офисное здание, с возгоранием. Также произошли пожары в 25-этажном и 9-этажном домах. И падение обломков на территорию детсада, с возгоранием. На стоянке горели машины.

Шевченковский район

Пожар в жилом доме, повреждена нежилая застройка, учебное заведение и офисное здание.

В результате падения обломков горят 9 автомобилей. Огонь распространяется на первые этажи нежилого здания рядом.

Святошинский район

Во двор девятиэтажного жилого дома упал вражеский БпЛА. Повреждений нет.

Соломенский район

Падение обломков вызвало пожар в частном доме.

Деснянский район

Зафиксировали падение обломков.

Пожар в жилом доме.

Голосеевский район

В результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

