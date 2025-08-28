Враг массированно атаковал Киев: 8 погибших, среди них ребенок (обновлено)
В ночь на 28 августа российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.
Погибшие и пострадавшие
"Уже 18 пострадавших в столице. 17 человек медики госпитализировали. В том числе троих детей - 7, 10 и 11 лет. Одному пострадавшему оказали помощь на месте", - сообщил Кличко.
"По оперативной информации, по меньшей мере трое киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-летняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей, от 7 до 17 лет. Постоянно поступают новые данные", - отметил Ткаченко.
Позже министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о росте количества погибших:
"По состоянию на сейчас 4 погибших, среди которых 2 детей, и более 20 раненых".
В столице растет количество пострадавших.
"38 человек пострадали в результате атаки врага на столицу. 30 из них госпитализированы в столичные больницы", - сообщил Кличко.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрела в Киеве погибли восемь человек, среди них - ребенок.
"Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким", - говорится в сообщении.
По состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 45 человек.
Дарницкий район
Повреждены жилые дома, в частности разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Пострадали 9-ти, 16-тиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.
Горит и нежилая застройка.
Продолжается поисково-спасательная операция под завалами разрушенной пятиэтажки.
Днепровский район
Обломки упали на трехэтажное офисное здание, с возгоранием. Также произошли пожары в 25-этажном и 9-этажном домах. И падение обломков на территорию детсада, с возгоранием. На стоянке горели машины.
Шевченковский район
Пожар в жилом доме, повреждена нежилая застройка, учебное заведение и офисное здание.
В результате падения обломков горят 9 автомобилей. Огонь распространяется на первые этажи нежилого здания рядом.
Святошинский район
Во двор девятиэтажного жилого дома упал вражеский БпЛА. Повреждений нет.
Соломенский район
Падение обломков вызвало пожар в частном доме.
Деснянский район
Зафиксировали падение обломков.
Пожар в жилом доме.
Голосеевский район
В результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.
