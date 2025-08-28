РУС
12 332 58

Враг массированно атаковал Киев: 8 погибших, среди них ребенок (обновлено)

Разрушенный дом в Киеве

В ночь на 28 августа российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.

Погибшие и пострадавшие

"Уже 18 пострадавших в столице. 17 человек медики госпитализировали. В том числе троих детей - 7, 10 и 11 лет. Одному пострадавшему оказали помощь на месте", - сообщил Кличко.

"По оперативной информации, по меньшей мере трое киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-летняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей, от 7 до 17 лет. Постоянно поступают новые данные", - отметил Ткаченко.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о росте количества погибших:

"По состоянию на сейчас 4 погибших, среди которых 2 детей, и более 20 раненых".

В столице растет количество пострадавших.

"38 человек пострадали в результате атаки врага на столицу. 30 из них госпитализированы в столичные больницы", - сообщил Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрела в Киеве погибли восемь человек, среди них - ребенок.

"Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 45 человек.

Дарницкий район

Повреждены жилые дома, в частности разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Пострадали 9-ти, 16-тиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

Горит и нежилая застройка.

Продолжается поисково-спасательная операция под завалами разрушенной пятиэтажки.

Днепровский район

Обломки упали на трехэтажное офисное здание, с возгоранием. Также произошли пожары в 25-этажном и 9-этажном домах. И падение обломков на территорию детсада, с возгоранием. На стоянке горели машины.

Шевченковский район

Пожар в жилом доме, повреждена нежилая застройка, учебное заведение и офисное здание.

В результате падения обломков горят 9 автомобилей. Огонь распространяется на первые этажи нежилого здания рядом.

Святошинский район

Во двор девятиэтажного жилого дома упал вражеский БпЛА. Повреждений нет.

Соломенский район

Падение обломков вызвало пожар в частном доме.

Деснянский район

Зафиксировали падение обломков.

Пожар в жилом доме.

Голосеевский район

В результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

Топ комментарии
+21
Мразота кацапська плює на трампа і його пусті погрози.Коли ж вже так званий Фламінго полетить на мордор????
28.08.2025 06:36 Ответить
+21
Ну тепер фламіго з довгими нептунами випустять. Але в мене є думка що зелень випустить тільки пшик своїми думами.
28.08.2025 06:52 Ответить
+20
Співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
28.08.2025 06:45 Ответить
Плює но трішички бо свою агентуру заплювати геть зовсім неможно. Оно агентура ж працює, вже, частково, і санкції на алмази зняла.
а на байдена кацапи теж плювали?
показать весь комментарий
Такого обстрілу, як сьогодні я не пам'ятаю..
показать весь комментарий
Масований ракетний обстріл України 29 грудня 2023
28.08.2025 08:16 Ответить
1. Я мешкаю в Києві - тоді так посиленно не прасували лівий берег. І так низько не літали. І в піке не входили прямо над моїм будинком.
2. Повної статистики в нас наразі немає. Хз що по ітогах вилізе.
28.08.2025 08:23 Ответить
донні, прокинься, дружбан знову погарячкував, а так по життю - милий хлопак... ще й з грошенятами...
показать весь комментарий
Вилупки підземелля...
28.08.2025 06:39 Ответить
Настав час віпускати на волю рожевих пташок.
показать весь комментарий
На жаль у пташок ще крильця не виросли...
28.08.2025 06:46 Ответить
Що знову треба буде чекати до наступного Дня Незалежності обіцянки про "делекобійні речі""балістику""довгі нептуни" та "паляниці"?!!
показать весь комментарий
Писали же, где то к новому году начнется серийное производство
показать весь комментарий
"Українська компанія Fire Point вже збирає крилаті ракети FP-5 "Фламінго" у темпі до 30 одиниць на місяць, але вже у жовтні має вийти на показники 210 одиниць щомісячно.
Такі плани були оприлюднені у сюжеті Associated Press, в якому розробку представила директорка з виробництва Fire Point Ірина Терех." https://defence-ua.com/photo/fp_5_flamingo_vid_fire_point_v_ukrajini_u_detaljah_bch_z_ssha_a_korpus_jak_u_balistichnih_raket-387.html

Тобто зі слів серийно вже вироблюять
28.08.2025 08:08 Ответить
Информация противоречивая, Зе сказал что к концу НГ, если инфа Associated Press верна, разве уже не запустили бы парочку для демонстрации... может пока трамп тянет время со своим мирным переговорным процессом, наши согласились не бить ими.
показать весь комментарий
Пуйло бреше про Орешнік, а Боневтік пуйла мавпує в усьому. Тому вири йому нуль, поки не буде хоч одного вдалого випробування
показать весь комментарий
то туман війни, невірь сказаному
показать весь комментарий
То туман маріванни. Вірю тільки собі. Тези вище про фламінго наведені в риторичному сенсі.
показать весь комментарий
Вірити блазню себе не поважати....
показать весь комментарий
Пташки тільки у відосиках,напевно в одиничному екземплярі ,щоб делегаціям з НАТО показувати які ми потужні брехуни.
показать весь комментарий
Співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
РуZZКий мир атакує Киів - МАТЬ ГОРОДОВ РУСЬКИХ
тобто руZZКий мир - це Орда золота , а не словяне ( СЛОвения, СЛОвакія)
цікавий материал про орду :
Ось ЧОМУ нам БРЕХАЛИ з дитинства! НЕЗРУЧНІ питання до російської історії | Алфьоров

https://youtu.be/Po19XKwoCAU?si=c2S0F7aGdL-MdqR4
28.08.2025 06:51 Ответить
Ну тепер фламіго з довгими нептунами випустять. Але в мене є думка що зелень випустить тільки пшик своїми думами.
28.08.2025 06:52 Ответить
Через цей пшик вже чверть країни немає
показать весь комментарий
Висновок такий, або Зеля зрадник, якщо не хоче бити у відповідь по москві цими Фламінго чи довгими Нептунами, або Зеля звичайне брехло, якщо в реальності не має ніяких Фламінго та довгих Нептунів.
Або навіть він і два в одному.
показать весь комментарий
Цікаво як там хепірду спиться з його баченням миру в очах ****@..
показать весь комментарий
Треба інформаційно знищити Віткофа зараз - щоб політики почали сторонитися цього кривавого баригу
показать весь комментарий
Та в нас своїх таких хватає...я працюю в оборонці і бачу не те що вішають з зеленого ******** кожен день...правда страшна...
показать весь комментарий
Щас Ермак и Зеленский уже готовят супер Путужно ответку на НПЗ! Кацапы точно перепугаются и сразу же сдадутся.
показать весь комментарий
В яку Маскву? Ти сама чому не в Україні живеш, патріотка забугорна?
показать весь комментарий
Тому що я російськомовний, а ти живи і далі в своїй Словачинні і не лізь у справи країни в який ти давно не живеш
показать весь комментарий
Як ти вже дістала, слід вже вибрати ти або приїжджаєш в Україну, або мовчки обслуговуєш зарубіжних клієнтів
показать весь комментарий
а в тебе на якій мові нік? на українській?
показать весь комментарий
Ну де ж відповідь по москві отими фламінго з піар картинок? Обрали пейсатого блазня в гетьмани, цьмокайте пісю.
показать весь комментарий
До там другой Нептун чи довга паляниця з Довгим фламінго полетіли у відповідь?! Чи то все вологі фантазії Оманської повії
показать весь комментарий
Є тільки довгий язик... .
показать весь комментарий
Може вже пора виносити вироки льотчикам яки б'ють по мирним людям, житловим будівлям та приводити приговори в дію як це роблять у Ізраїлю. А родинам загиблих - співчуття, пораненим, скоріше одужання
показать весь комментарий
Десь писали, що у кацапні проблеми з льотчиками..то Ви реал праві - треба вбивати літунів - це дешевше, ніж літаки - швидко неможна обучити. І разом з їх сім'ями. На згадку кацапні..
показать весь комментарий
Треба Трампу ще одну червону доріжку розстелити перед путіним....
показать весь комментарий
Вангую потужну відповідь головнокомандувача - "Заклики "Україна як ніколи прагне миру!" будуть ще гучнішими!".
показать весь комментарий
Наслідки удару у Києві - руйнування 5-поверхового будинку
показать весь комментарий
Не забудьте, що у всьому Пєтя винен...
показать весь комментарий
Що б ви виздихали кацапи варвари ,будь ти проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,смерть терористу путіну і його нациській кліці.
показать весь комментарий
..***** вкотре висморкалося на Трумпа-Найвеличнівшивого і підтерлося його "офісом".. Трумп вкотре не помітив приниження..
показать весь комментарий
Гандон Трампон выдвинет страшный дедлайн на две недели?
показать весь комментарий
