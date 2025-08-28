Вопиющие атаки России по Украине угрожают миру, к которому стремится Трамп, - Келлог
Специальный представитель президента США генерал Кит Келлог первым из американских чиновников отреагировал на массированный российский удар по Украине в ночь на 28 августа.
Об этом Келлог написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Спецпосланник Трампа отметил, что Россия осуществила второй крупнейший с начала полномасштабного вторжения обстрел Киева, применив более 600 дронов и 31 ракету.
"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева - гражданские поезда, офисы представительств ЕС и Великобритании, а также невинные гражданские. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", - подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о, по меньшей мере, 18 погибших, в том числе, детей.
В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзалізниці" и т. д.
