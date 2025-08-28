РУС
Вопиющие атаки России по Украине угрожают миру, к которому стремится Трамп, - Келлог

Келлог отреагировал на российские обстрелы Украины 28 августа

Специальный представитель президента США генерал Кит Келлог первым из американских чиновников отреагировал на массированный российский удар по Украине в ночь на 28 августа.

Об этом Келлог написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Спецпосланник Трампа отметил, что Россия осуществила второй крупнейший с начала полномасштабного вторжения обстрел Киева, применив более 600 дронов и 31 ракету.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева - гражданские поезда, офисы представительств ЕС и Великобритании, а также невинные гражданские. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц о ночном ударе по Украине: Россия снова показала свое истинное лицо

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о, по меньшей мере, 18 погибших, в том числе, детей.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзалізниці" и т. д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен позвонила Трампу после атаки РФ на Киев: Путин должен сесть за стол переговоров

Таке відбувається завдяки Трампу в тому числі, бо він не задіює жодного силового механізму проти росії. Навіть санкції не вводить. Ічервону доріжку устиляє путєну
100% - це просто черговий ляпас ***** і Трампу і всім європейцям !
Друзья Трампа: Ким Чын Ин, Путин, Си, Эпштейн, и все подонки мира сего. Трамп союзник врагов.
й кличе Козира на перемовини з Віткоффом до себе в Овальний Пшонка-стайл кабінет - а вова все це благословив ПРизначення послом злочинної фігури втікшої від суду й слідства з України .Добро вже немає живого Портнова, він би видав все про неї - Татров побеспокоілся на його знищення.
1 липня 2025 року о 9:00 у Вищому антикорупційному суді відбудеться чергове засіданняу кримінальному провадженні щодо обвинувачення Стефанішиної у розкраданні коштів державного бюджету -справа 2019 р

Против Стефанишиной открыли производство - СМИ 16 июля 2025, 18:45 КореспонденТ.net
Против экс-министра юстиции Стефанишиной открыли уголовное дело: в чем ее могут подозревать Обозрєватель 16 липня 2025 р

Стефанішину призначили уповноваженою у США17 липня 2025р КореспонденТ.net

27 серпня, 19:56 Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної пані послом у США
https://24tv.ua/zelenskiy-********-ukaz-pro-priznachennya-stefanishinoyi-pani_n2902654

https://www.obozrevatel.com/person/roman-kostyuchenko.htm
вова підписує бамагу на неПРіскосновєнность нової послиці - злочинниці
Прутень, нагадив московським лайном, прямо у кишеню Трампу, на Алясці! Агент Краснов, лише очима лупає!
Бо в Келлога запроданий шеф-довбо..б. Про наших зелених довб..в я взагалі мовчу
Саме через кричущу некомпетентність Трампа ці обстріли й відбуваються.
А це в свою чергу наслідок безсилля симтеми правосуддя яка нездатна запроторити кримінальну еліту до вʼязниць
То може Трампу, який так хоче миру, підняти сраку і наваляти ***** врешті решт? Чи він далі утиратиметься від плівків ***** в обличчя?
їм ніколи -там стьопа вітьков ПРиймає делегацію Уркоїни - Ларьочнік+умєров
Єрмак, Умеров, в них зустріч - завтра. Сьогодні вони ще в дорозі.
Виправдання приймаю , але ж Стьопа Вікофф тупий , він все плутає ну шо натьор з хйлом- тому його зараз готує увесь апарат трампушки а може й він сам
Ех, не знайшов себе у списку🤣.
може, ти тоді минулого року під іншим логіном топив?
Як це так? У нього ж досьє на всіх зібране. Він же ж своє життя поклав, щоб на цензорі всіх на чисту воду вивести. Щоб не забували, хто є хто

Бігає по темам, записує ніки, а потім верещить як недорізаний і брутально матюкається, коли бачить когось з його чорного списку. Явні психічні проблеми у людини. Але ж він цього ніколи не визнає...
Не допрацьовує, розчарував мене 🙁.
https://bastion.tv/ministr-yusticiyi-z-ordenom-i-pidozroyu-stefanishina-znovu-ne-z%27yavilasya-do-sudu_n72042

нехай ще зустрінеться з послицею Єрмака - ось трішки цитати головне про неї

1 липня 2025 р бувша міністр юстиції в уряді агента кремля Януковича з орденом і підозрою: Стефанішина знову не з'явилася до суду

у справі 2019 р засвічені Ольга Лукаш, міністр енергетики ЗЄ (нині бувший) Галущенко...
а тепрер одна з найцікавіших цитат з тексту статті , на котрий я дала посилання
"Річ у тім, що глава держави Андрій Борисович Єрмак (нехай святиться ім'я Його!) невдовзі після того, як був посаджений на престол, призначив Стефанішину Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - на переконливе прохання Андрія Портнова. На той момент Ольга Віталіївна працювала радницею в юридичній фірмі «Ілляшев та партнери» й перебувала в статусі підозрюваної. За три роки потому, у грудні 2023-го, коли справу було передано до суду, обвинувачена Стефанішина, знову ж таки на клопотання Портнова, була нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня. А 5 вересня 2024 року - призначена Віцепрем'єр-міністеркою - Міністеркою юстиції."

а УЧОРА... Президентом призначена послицею у США день у день відрядження ДЕЛЕГАЦІЇ до США на перемовини зі Стьопою Вітьковим - Ларьчника та умєрова ( ото статус!!!)
Ну так давайте пару сотен индейских топоров. А чтоб не палиться, мы на них напишем например "Паляниця - 2"
Срав ***** на твої крики а твоєму Тампону срав на голову і розмазував
ваша імпотентність також сприяє цьому ну невже не усвідомлюєте
Как выстроено предложение, то бишь цели невинные и не сочувствие пострадавшим, а сочувствие чего хочет Трамп не получается. Просто цинизм и нарцисизм и нигилизм зашкаливает. Сочувствие не жертвам, а того, что старый ребенок не получил хотелку Нобеля...
ви можете подивитись https://youtu.be/sEJpQQVJecI?t=84 вижимку як спілкуються із старою дитиною. просто шоб було розуміння, шо іншим чином там спілкуватися неможливо.
ДЕБИЛАМИ войдут в историю Трамп и его холуи, полнеишими МУДАКАМИ и ДЕБИЛАМИ.
Так Трамп нездатний нічого росії зробити. Для нього ху"ло це чудовий хлопець і з ним чудові розмови. Пролепече про два тижні і що може так, а може ні.
Просто лузер.
Після дня, коли ПРезЄдент України підписує злочинній особі (а котру клопотав в судах Портнов , кторго ПРибрав Татаров) - наказ на втечу послом до США , а делегацію агентури хйла в цей же день призначає від України на пермовини з дружком хйла по бізнесу Вітькофом ...

ТАК ОТ після такого знаменно ПРодуктвного дня хйло посилає привіт КИЄВУ З ВОВОЮ - маладца каже він ракетами
Трампон - огидна, руда псіна.
а зЄ? ні?
Мав би келлоґ трохи гідности на старість (може у власної доньки повчитися, до речі) -- вийшов би, і сказав так, як є. Правду, тобто.

Але щоразу просто лиже дупу рудому недоумку.
Так чого ж ти поїхав з Києва? Поки ти був - не бомбили. Вичікували.
Кіт, не треба говорити за Трампа про мир, він хоче "миру" в Україні який йому нав'язує *****, це питання між двома педофілами, один з яких тримає іншого таким компроматом за яйця.
Будьте мужним, визнайте для себе що ваш Трамп програє ***** тільки тому що так потрібно *****.
З ПРИХОДОМ ДО ВЛАДИ У США РАШИСТСЬКОГО АГЕНТА "КРАСНОВА" КРИЧУЩІ АТАКИ НА УКРАЇНУ .ТА НАРОД УКРАЇНИ ЗБІЛЬШИЛИСЬ В РАЗИ.ТРАМПОН" ВЖЕ ТОДІ РОЗСТЕЛИВ КУЙЛУ ЧЕРВОНУ ДОРІЖКУ ДО БЕЗНАКАЗАННОГО ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ ЙОГО РАШИСТСЬКИМ ІНВЕСТОРОМ КУЙЛОМ....
Не путайте. Трамп не хоче миру, а хоче щоб війна просто закінчилась, і йому похер на яких умовах. Він уже домовився з рашкою торгувати і вже готовий зняти санкції. Щоб ви зрозуміли - при Травмі нових санкцій від США не буде, запомніть цей твіт
висером ботів задоволений
