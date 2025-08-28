Фон дер Ляйен позвонила Трампу после атаки РФ на Киев: Путин должен сесть за стол переговоров
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом относительно ночной масштабной атаки России на Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Х.
Фон дер Ляйен сообщила, что сначала говорила с Владимиром Зеленским, а затем с Трампом.
Руководительница Еврокомиссии не рассказала деталей разговора с президентом США и его реакцию на российские удары по столице Украины, из-за которых погибли по меньшей мере 18 человек.
В то же время она лишь написала, что "Путин должен сесть за стол переговоров".
"Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза. Европа полностью выполнит свою роль.
Например, наш оборонный механизм SAFE будет важным для усиления храбрых Вооруженных сил Украины", - добавила председатель Еврокомиссии.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.
Ранее глава ЕК отреагировала на ночной обстрел столицы. Фон дер Ляйен заявила, что это была "самая смертоносная атака по Киеву с июля".
