РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9645 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Обстрелы Киева
1 015 34

Фон дер Ляйен позвонила Трампу после атаки РФ на Киев: Путин должен сесть за стол переговоров

Обстрел Киева 28 августа: Урсула фон дер Ляйен поговорила с Трампом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом относительно ночной масштабной атаки России на Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Х.

Фон дер Ляйен сообщила, что сначала говорила с Владимиром Зеленским, а затем с Трампом.

Руководительница Еврокомиссии не рассказала деталей разговора с президентом США и его реакцию на российские удары по столице Украины, из-за которых погибли по меньшей мере 18 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная массированная атака России на Украину стала второй по масштабам с начала войны, - Sky News. ИНФОГРАФИКА

В то же время она лишь написала, что "Путин должен сесть за стол переговоров".

"Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза. Европа полностью выполнит свою роль.

Например, наш оборонный механизм SAFE будет важным для усиления храбрых Вооруженных сил Украины", - добавила председатель Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает партнеров предоставить дальнобойные средства поражения для ударов по военным объектам РФ, - МИД

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.

Ранее глава ЕК отреагировала на ночной обстрел столицы. Фон дер Ляйен заявила, что это была "самая смертоносная атака по Киеву с июля".

Также читайте: Российского посла вызвали в МИД Британии из-за удара по Киеву, - BBC

Автор: 

Киев (26022) Трамп Дональд (6488) Урсула фон дер Ляйен (593) война в Украине (5856)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Трам знову говорив про два тижні...
показать весь комментарий
28.08.2025 17:12 Ответить
+5
Путін має здохнути.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:16 Ответить
+4
Цитата: Фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після атаки РФ на Київ: Путін має сісти за стіл переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3571041

Та ні, не туди ви його саджаєте, ***** має сісти за грати ...
показать весь комментарий
28.08.2025 17:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трам знову говорив про два тижні...
показать весь комментарий
28.08.2025 17:12 Ответить
Ну пів року вже по 2 тижні відміряв, думаю так і до кінця каденції зможе міряти по 2 тижні ...
показать весь комментарий
28.08.2025 17:14 Ответить
Як завжди. Дід ні як не може в 2-х тижнях розібратись. Заблукав.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s

Якщо учора 27-го губернатор зсім"ї українського походження ТАКЕ КАЖЕ Трампу в обличчя в його овальному Пшонка -стайл кабінеті - то Трампу вже таки гикається .натори виходять з відпустки . З 62% американців за санкції проти рашки а 75 % них виборці Трампа то....
показать весь комментарий
28.08.2025 17:39 Ответить
Правильно. Бо знову скаже, що не знав.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:12 Ответить
Цитата: Фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після атаки РФ на Київ: Путін має сісти за стіл переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3571041

Та ні, не туди ви його саджаєте, ***** має сісти за грати ...
показать весь комментарий
28.08.2025 17:12 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/prezident-portugalii-marselu-rebelu-de-souza-nazval-donalda-trampa-sovetskim-agentom/ Олег Пономарь:
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза назвал Дональда Трампа «советским агентом» и обвинил его в оказании поддержки России в переговорах по достижению мирного соглашения с Украиной.
«Верховный лидер величайшей сверхдержавы мира объективно является советским или российским агентом», - заявил Ребело де Соуза.
«Объективно, новое руководство США стратегически благоволит рф Каждый день звучат ужасные угрозы санкций. Будут ли санкции США против Российской Федерации? Никаких», - задался он вопросом.
В этой связи президент Португалии заявил, что США «превратились из союзника одной из сторон в арбитра» конфликта, подвергнув критике тот факт, что они исключают как Украину, так и Европу из переговоров с Россией по заключению мирного соглашения.

Ремарка. Так как от Португалии ничего не зависит, то она, в отличие от Макрона, Мерца, Стубба, Рютте и тд, может себе позволить сказать правду. Это никак не повлияет на дипломатический процесс - ни негативно, ни позитивно.
Перечисленные европейские тяжеловесы действуют правильно - хвалят Трампа и добиваются подвижек. Например, важная подвижка, которой они добились от Трампа, - согласие США участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:14 Ответить
"Путін має сісти"
показать весь комментарий
28.08.2025 17:15 Ответить
Не так трохи - путін має висіти
показать весь комментарий
28.08.2025 17:47 Ответить
ну посадите ви його за ствл переговорів і через тиждень він накриє Україну бомбами і ракетами і далі що ? Нічого !
А всі книжки світу говорять що зло потрвбно вбивати а не садити за стіл переговорів.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:16 Ответить
Путін має здохнути.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:16 Ответить
100%
показать весь комментарий
28.08.2025 17:19 Ответить
Головне щоби усі включаючи клонів
показать весь комментарий
28.08.2025 17:32 Ответить
Зверніть увагу: "птн має сісти за стіл переговорів", а не перестати атакувати Україну". Ніби сидіння за столом переговорів якимось чином буде заважати атакам.
Традиційне питання: пані Урсула дурна чи прикидається?
показать весь комментарий
28.08.2025 17:17 Ответить
.уйло повинне сісти, а краще повиснуть.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:19 Ответить
Сісти краще, головне щоб кілок був добре заточен
показать весь комментарий
28.08.2025 17:31 Ответить
Злочинець путін має сісти хіба що в гаазькому трибуналі ,а краще здохнути ,ну що Трамп продовжує покривати рашиські злочини проти людяності з його приходом число жертв серед мирного населення подвоїлась і цей недоумок хоче премію миру ?
показать весь комментарий
28.08.2025 17:21 Ответить
що ви хочете почути від ***** про половцев та печенегов ?

Про втрачений срср ?
показать весь комментарий
28.08.2025 17:21 Ответить
в следующий раз ловит Фон дер Ляєн путлера на Аляске и говорит - перед тобой два переговорных стула, на какой сам сядешь а на какой пескова посадишь
показать весь комментарий
28.08.2025 17:22 Ответить
просто вдуматись .. якась полумертва істота позбавила життя тисячі детей !!! (я вже мовчу про дорослих)

а інші полумертві істоти висловлюють занепокоєння і словесно дрочать

світом правлять мерці
показать весь комментарий
28.08.2025 17:22 Ответить
Ну, ми усі в перспективі мерці. Але це правда - більшість сильних світу цього вже стрімко наближаються якщо не до могили, то до старечого безсилля, як фізіологічного, так і ментального. Але наостанок бадьоряться, чубчики зачіскють
показать весь комментарий
28.08.2025 17:50 Ответить
все залежить від часу який відведено на життя ..діти ще жити не почали

а їм мерці вже його відрізали .. не пересмикуйте
показать весь комментарий
28.08.2025 17:51 Ответить
Водночас вона лише написала, що "Путін повинен сісти за стіл переговорів". Джерело: https://censor.net/ua/n3571041

Це буде найкращий варіант із усіх запропонованих.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:25 Ответить
Про що домовлятися на переговорах із Гітлером ******? Не розумію.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:25 Ответить
******. Маніяк знову вбив десятки людей тому ми повинні посадити його за стіл переговорів замість того щобпокарати. Куди цей світ котиться
показать весь комментарий
28.08.2025 17:26 Ответить
В її розмови головне те що ху...до має сісти і далі крапка. Все остальное це набір не потрібних слів.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:27 Ответить
***** повинен сісти на лаву підсудних в Гаазі, а не за стіл переговорів!
показать весь комментарий
28.08.2025 17:30 Ответить
Ну, сяде він за стіл перемовин, і викотить усі свої хотєлки, які вже сто разів озвучувались. зєльонскій їх не прийме, ні, не тому, що розумний, а тому що боягуз. І вийде так, що винні в провалі перемовин ми - трамп образиться і введе до нас санкції. Тут, насправді, потрібно буде ПЕРШИМИ оголосити свої вимоги, щоб #уйло першим відповів "нєт"
показать весь комментарий
28.08.2025 17:31 Ответить
за стіл у тюремній камері воно має сісти
показать весь комментарий
28.08.2025 17:32 Ответить
Упродовж 200 днів, Трамп все лопоче, про якісь 2-3 тижні, 50 днів, 24 години, і таке інше….
Склєроз старечий, як і в ******!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 17:35 Ответить
Дєдушка "two weeks". А насправді "too weak". Пихатий старий козел. То видно якась епідемія - по всьому світу вибирають у президенти якийсь треш. Людство тупіє, технології не помагають.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:38 Ответить
Переговори з путіним не дадуть НІЯКОГО результату Перше ми знаємо заяви фашистів--знищити УКРАЇНЦІВ. То що скаже Зеленський.? Ну стане на коліна як обіцяв,ну подивиться в очко.А результата НЕБУДЕ. Тільки рішучими Ударами можна заставити рашку піти на переговори. Але біда ,що наша влада неспроможна досягти перелому на фронті ЛОЗУНГ___ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ,ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ їй не відомий,а все робиться навпаки.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:38 Ответить
Комедия.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:40 Ответить
Ті хто досі думають, що ЄС і США так поводяться, бо чогось там не розуміють - як ви ще не віддали всіх грошей "службі безпеки Приватбанку"?
показать весь комментарий
28.08.2025 17:43 Ответить
 
 