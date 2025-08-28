857 12
Российского посла вызвали в МИД Великобритании из-за удара по Киеву, - BBC
Российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел из-за массированной атаки РФ на Киев.
Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.
Причиной вызова стали значительные повреждения здания Британского совета в Киеве в результате российских ударов. Ожидается, что посол встретится с должностными лицами МИД, а не с министром или его заместителями.
Топ комментарии
+2 Тонка червона лінія
28.08.2025 16:14
+2 Тонка червона лінія
28.08.2025 16:17
+1 Наталия Гончар
28.08.2025 15:23
а взагалі нахрен вислати ....дебіли нах
РАЗГРОМНАЯ РЕЧЬ! ГУБЕРНАТОР ИЛЛИНОЙСА ПРИЦКЕР ТРАМПУ "НЕ ПРИЕЗЖАЙ В ЧИКАГО, ТЫ ЗДЕСЬ НЕ НУЖЕН!"
Й що головне - Пріцкер про це заявив прямо в обличчя трумпа ,в Овальному кабінеті учора , коли той звернувся до нього з проханням прислати нацгвардійців в Чикаго ... А про це він повідомив вже на мітингу перед камерами...
"НАТО другу добу проводить великомасштабну військову операцію з пошуку підводного човна орків, який загрожував американському авіаносці «USS Gerald R. Ford» у Норвезькому морі."
"Супутникові знімки підтверджують, що човни "Северодвинск", "Казань" та "Архангельск" відсутні на причалі на базі "Северного флота".
Це означає, що всі ці три підводні човни класу "Ясень" знаходяться в морі. Можливо, одну з них і ловлять зараз."
звідусіль