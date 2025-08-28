Российского посла вызвали в МИД Великобритании из-за удара по Киеву, - BBC

Российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел из-за массированной атаки РФ на Киев.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Причиной вызова стали значительные повреждения здания Британского совета в Киеве в результате российских ударов. Ожидается, что посол встретится с должностными лицами МИД, а не с министром или его заместителями.

