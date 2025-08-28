РУС
Российского посла вызвали в МИД Великобритании из-за удара по Киеву, - BBC

Великобритания вводит новые санкции против РФ

Российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел из-за массированной атаки РФ на Киев.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Причиной вызова стали значительные повреждения здания Британского совета в Киеве в результате российских ударов. Ожидается, что посол встретится с должностными лицами МИД, а не с министром или его заместителями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поврежденное Представительство ЕС в Киеве полностью функционирует, - Еврокомиссия

@ (в перекладі):
"НАТО другу добу проводить великомасштабну військову операцію з пошуку підводного човна орків, який загрожував американському авіаносці «USS Gerald R. Ford» у Норвезькому морі."



@ (в перекладі):
"Супутникові знімки підтверджують, що човни "Северодвинск", "Казань" та "Архангельск" відсутні на причалі на базі "Северного флота".
Це означає, що всі ці три підводні човни класу "Ясень" знаходяться в морі. Можливо, одну з них і ловлять зараз."

Нарешті просипаються демократи! Нехай вголос гучно не по темі війни, але устами українця за походженням його сім"ї- губернатора штату Іллінойс одному з претедентів на президенттво

РАЗГРОМНАЯ РЕЧЬ! ГУБЕРНАТОР ИЛЛИНОЙСА ПРИЦКЕР ТРАМПУ "НЕ ПРИЕЗЖАЙ В ЧИКАГО, ТЫ ЗДЕСЬ НЕ НУЖЕН!"
їх треба викликати ЩОДНЯ!

а взагалі нахрен вислати ....дебіли нах
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s
...текст , котрий зачитує Рашкін, українського американського вченого - професору університету Нью-Йорка Ігоря Айзенберга.
цитата з промови Пріцкера - "Містер Президент,Ваші дії та ваші зусилля котрі ви останнім часом застосовуєте свідчать про різке зниження ваших розумових здібностей... " ну і т д і т п

Й що головне - Пріцкер про це заявив прямо в обличчя трумпа ,в Овальному кабінеті учора , коли той звернувся до нього з проханням прислати нацгвардійців в Чикаго ... А про це він повідомив вже на мітингу перед камерами...
Викликали і що? Запросять потім на ланч, де разом смакуватимуть чай і котлету по-київськи?
Якби вони його там відкиздили, то було б про що розмовляти. А так ну шо? Прийде, йому зачитають шось з папірця, причому той кацап дві третини з цього не зрозуміє. Та і похєр йому на все це. Потім йому віддідуть того папірця і посол таким чином зʼекономить шматок туалетного папіру.
Гнать їх треба, в не викликать
звідусіль
