Пошкоджене Представництво ЄС в Києві повністю функціонує, - Єврокомісія

Представництво Європейського Союзу в Україні продовжуватиме повноцінно свою роботу, попри серйозні пошкодження офісу через нічний російський масований удар по Києву.

Про це заявили речниці Європейської Комісії на пресконференції в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Представництво повністю функціонує та залишається відкритим", - сказала речниця Анітта Хіппер.

"Це лише одна з багатьох атак, які ми бачили в інших регіонах України лише за останні кілька годин, і вони абсолютно неприйнятні. Вони жодним чином не змінять рішучості Європейського Союзу підтримувати Україну. Наша підтримка України, як завжди, непохитна, і погрози Росії, зокрема ударами по наших об'єктах, нічого не змінять у нашій відданості підтримці України", – наголосила речниця Аріанна Подеста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Китаю після атаки РФ по Києву: Не повинно бути ескалації воєнних дій та розпалювання вогню

Своєю чергою, Європейська Комісія "працюватиме над тим, щоб надати нашим співробітникам всю необхідну підтримку для виконання своїх функцій".

Також вона зазначила, що потрібно запитати Росію, якою була мета удару по Представництву ЄС в Україні.

Подеста додала, що Росія продовжує вбивати цивільних жителів.

Залишається незрозумілим, скільки часу знадобиться для відновлення пошкодженого офісу, зазначила речниця.

Також читайте: ЄС викликає російського посла в Брюсселі, - Каллас

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.