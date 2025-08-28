ЄС викликає російського посла в Брюсселі, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила про виклик посла РФ в Брюсселі після масованого обстрілу Києва російськими військами.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно розмовляла зі своїми колегами з Представництва ЄС у Києві, після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посла в Брюсселі", - зазначила вона.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 15 загиблих.

Внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю представництва ЄС.

