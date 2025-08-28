УКР
ЄС викликає російського посла в Брюсселі, - Каллас

ЄС викликав російського посла у Брюсселі після обстрілу Києва

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила про виклик посла РФ в Брюсселі після масованого обстрілу Києва російськими військами.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно розмовляла зі своїми колегами з Представництва ЄС у Києві, після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посла в Брюсселі", - зазначила вона.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 15 загиблих.

Внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю представництва ЄС.

Читайте: Каллас після атаки РФ на Київ: Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори

+5
Отстрочат ему с повышенной озабоченностью - и пойдет себе довольный назад.
28.08.2025 13:40 Відповісти
+4
Імпотентам з ЄС треба не викликати кегебіста під прикриттям, а відкликати свого із параші. А такзваного посла під зад на болота.
28.08.2025 13:46 Відповісти
+3
"И что дальше?"
"І пайдут ані сонцем паліми павтаряя €бісьановрот!"
28.08.2025 13:44 Відповісти
Придет посол пошлет На хЕр! И что дальше?
28.08.2025 13:38 Відповісти
Отстрочат ему с повышенной озабоченностью - и пойдет себе довольный назад.
28.08.2025 13:40 Відповісти
"И что дальше?"
"І пайдут ані сонцем паліми павтаряя €бісьановрот!"
28.08.2025 13:44 Відповісти
Імпотентам з ЄС треба не викликати кегебіста під прикриттям, а відкликати свого із параші. А такзваного посла під зад на болота.
28.08.2025 13:46 Відповісти
пойдет поржот
28.08.2025 13:48 Відповісти
І знову йому висловлять глибоке занепокоєння і на цьому все закінчиться.
28.08.2025 13:51 Відповісти
а діти що спали мирно в своїх будинках може бути ?!
28.08.2025 13:56 Відповісти
європейські імпотенти,це надзвичайно потужна відповідь
28.08.2025 14:07 Відповісти
Правильно! Ноту протеста ему! И в ООН позвонить надо!
28.08.2025 14:09 Відповісти
Спортлото, спортлото не забудьте.
28.08.2025 14:13 Відповісти
Потужно!
28.08.2025 14:15 Відповісти
Боже, шо зара буде !!!
28.08.2025 14:48 Відповісти
28.08.2025 14:52 Відповісти
кава брейк та фуршет у програмі виклику!
28.08.2025 14:53 Відповісти
 
 