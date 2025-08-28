840 19
Каллас після атаки РФ на Київ: Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ закликала Росію припинити вбивства та сісти за стіл переговорів.
Про це вона написала у четвер у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Каллас, поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетними ударами.
"Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори", - заявила головна дипломатка ЄС.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.
Топ коментарі
+4 Pavel Bortsevych
показати весь коментар28.08.2025 10:59 Відповісти Посилання
+2 Євген Зайцев
показати весь коментар28.08.2025 10:57 Відповісти Посилання
+2 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар28.08.2025 11:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у ***** нема ні одної причини
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Шановна Естонія краще б мовчала і демонтовувала 1524-мм колії, що ведуть у бік параші. І мінувала б все.
Користі було б більше.
Переговори про що? Переговори про нашу капітуляцію? На 11-му році війни і 4-му році її активної фази. А чому ніхто не говорить "раша повинна припинити бойові дії і покинути суверенну територію України"? В одному місці жим-жим? Зате "ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілістність ..."
Совєцькій союз безславно вийшов з Афганістану після 10 років війни і успішно розвалився після цього. Бо в Америки були яйця ввести такі санкції від яких ссср супроводжував майже кожне риболовецьке судно військовим ударним кораблем. Не кажучи про нафту.
нинішній світ Інстаграмів, Твітерів, Фейсбуків - дорога в нікуди. Популізм вбиває.
- отметил Медведев.
https://24tv.ua/geopolitics/ru/peregovory-stambule-medvedev-sdelal-novoe-cinichnoe-zajavlenie_n2838145