Каллас після атаки РФ на Київ: Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ закликала Росію припинити вбивства та сісти за стіл переговорів.

Про це вона написала у четвер у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Каллас, поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетними ударами.

"Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори", - заявила головна дипломатка ЄС.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кошта: Росія навмисне вдарила по представництву ЄС у Києві