840 19

Каллас після атаки РФ на Київ: Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори

Каллас про можливу відправку військ до України

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ закликала Росію припинити вбивства та сісти за стіл переговорів.

Про це вона написала у четвер у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Каллас, поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетними ударами.

"Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори", - заявила головна дипломатка ЄС.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кошта: Росія навмисне вдарила по представництву ЄС у Києві

Київ обстріл Каллас Кая
А вірно хлопці, а діло каже !
показати весь коментар
28.08.2025 10:57 Відповісти
Ти сама себе почула ?
показати весь коментар
28.08.2025 10:57 Відповісти
Наївні люди в Європі ще й досі думають, що пуйла можна просто так вмовити перестати вбивати. Він же ж не для цього вліз до нас, йому не можна зупинятись на півдороги - його свої ж і знищать. І він це добре розуміє, бо знає, що для нього зупинка війни буде означати зупинку його правління і...тоді йому гаплик.
показати весь коментар
28.08.2025 11:46 Відповісти
навіщо сосії сідати за стіл переговорів ? НАВІЩО ??????

у ***** нема ні одної причини
показати весь коментар
28.08.2025 10:58 Відповісти
Нічого нікому вона не повинна з такими імпотентними закликами
показати весь коментар
28.08.2025 10:59 Відповісти
А що ж її примусить до цього, пані Кая?
показати весь коментар
28.08.2025 10:59 Відповісти
Ага. Закликалка срана. ***** знову вбив дітей, їсть їх і сміється з тебе. А закликай далі людоїда до перемовин. В законі є така стаття як недопомога потерпілому. Ото всі ви по цій статті повинні сидіти а багато хто повинен сісти за співучасть у злочині.
показати весь коментар
28.08.2025 11:01 Відповісти
Знову якісь безпонтові заклики...
показати весь коментар
28.08.2025 11:05 Відповісти
кому повинна?
показати весь коментар
28.08.2025 11:05 Відповісти
Спектакль продовжується, треба тягнути час
показати весь коментар
28.08.2025 11:11 Відповісти
Пуйло сказало, як тільки так зразу буде кінець війни... А Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показати весь коментар
28.08.2025 11:13 Відповісти
Це вже не смішно навіть.

Шановна Естонія краще б мовчала і демонтовувала 1524-мм колії, що ведуть у бік параші. І мінувала б все.

Користі було б більше.
показати весь коментар
28.08.2025 11:25 Відповісти
Звучит как -.. Маньяк - садист должен прекратить убийства и сесть за стол переговоров! ))))
показати весь коментар
28.08.2025 11:30 Відповісти
Людожери не розуміють людської мови ,ви цього не знали?
показати весь коментар
28.08.2025 11:34 Відповісти
Світ суїцидальної імпотенції і толерастії.
Переговори про що? Переговори про нашу капітуляцію? На 11-му році війни і 4-му році її активної фази. А чому ніхто не говорить "раша повинна припинити бойові дії і покинути суверенну територію України"? В одному місці жим-жим? Зате "ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілістність ..."
Совєцькій союз безславно вийшов з Афганістану після 10 років війни і успішно розвалився після цього. Бо в Америки були яйця ввести такі санкції від яких ссср супроводжував майже кожне риболовецьке судно військовим ударним кораблем. Не кажучи про нафту.
нинішній світ Інстаграмів, Твітерів, Фейсбуків - дорога в нікуди. Популізм вбиває.
показати весь коментар
28.08.2025 11:37 Відповісти
Краще покликай ***** до Гааги,наслідок однаковий.
показати весь коментар
28.08.2025 11:42 Відповісти
Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на вымышленных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти,
- отметил Медведев.
https://24tv.ua/geopolitics/ru/peregovory-stambule-medvedev-sdelal-novoe-cinichnoe-zajavlenie_n2838145
показати весь коментар
28.08.2025 11:48 Відповісти
То скажи це *****, курка обскубана. Так, щоб він тебе послухав. Тільки єдине, на що ви, обісцяні імпотенти здатні, це перелякано квохтати.
показати весь коментар
28.08.2025 11:50 Відповісти
 
 