Кошта: Росія навмисне вдарила по представництву ЄС у Києві

Припинення вогню не означає автоматичний мир: заява Антоніу Кошти

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Росія під час нічної атаки на Київ навмисне пошкодила будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Кошти, він шокований черговою ніччю смертоносних російських ракетних ударів по Україні.

"Мої думки з українськими жертвами, а також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс "Української правди" пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву. ФОТОрепортаж

Водночас Кошта наголосив, що ЄС не вдасться залякати подібними діями, а російська агресія лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримувати Україну та її народ.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масований удар по Києву - це справжня відповідь Москви на мирні зусилля, - посол ЄС Матернова

Євросоюз (14032) Кошта Антоніу (67)
***** навмисно вдарив ракетами по американській компанії і знищив її повністю. Тампон мовчки проковтнув це. ***** навмисне вдарив по представництву ЄС. І це теж проковтнуть. ***** показує які ви всі імпотенти не здатні нічого зробити. І ніякі гарантії від імпотентів не захистять Україну.
28.08.2025 10:43 Відповісти
Тому треба відновлювати ядерку.
28.08.2025 10:45 Відповісти
Одразу підуть санкції від США, якщо без їх дозволу це робити. Про десятки мільярдів доларів і термін в 10 років навіть пояснювати мабуть не треба.
28.08.2025 10:52 Відповісти
Та отож..але відмова від ядерки, передача ракет та попиляні й передані літаки - призвели до цього..
28.08.2025 11:14 Відповісти
Це просто наслідки масової неосвіченості населення. Якби люди у нас були освічені, то ніхто б в Україну навіть не поліз. Вона була б давно в НАТО і ЄС, і при владі були б професіонали під пильним контролем відповідних інституцій. Громадянському суспільству не потрібно було б втручатися, якщо ефективно працює верховенство права. І тоді не треба ядерка ніяка. Неосвіченість від лінощів. Не від бідності. Треба мозком працювати довго і систематично. І це досить важка робота. Тому в нас проблеми будуть ще довго. Кут нахилу лінії тренду, по цьому показнику, зараз від'ємний.
28.08.2025 12:06 Відповісти
Ні. Красти нетреба. Оце на першому місці. А тим, хто краде - строки пожиттєві. Але тут проблема - судді у нас продажні. От й ходимо по колу.

Потрібні жорсткі строки.
28.08.2025 12:19 Відповісти
А навіщо ж ви продовжили конракти на російську нафту ще мінімум на пів-року? Тобто людською мовою ,ви заплатите вбивці ще і ще за його злочини. Самі знайдіть назву своєму вчинку, в мене залишилась на цей рахунок тільки обсенна лексика.
28.08.2025 11:47 Відповісти
тебе три года надо было бы не пользоваться газом и бензином, тогда зелёная дурь быстро бы выветрилась
28.08.2025 11:54 Відповісти
В твоїй голові ,кацапське бидло, і вивітрюватись нічому ,там є Норвегія , саудіти і інші постачальники. А ЄС робить це заради Орбана і Фіцо. Але ж звідки тобі, імбецилу ,це знати?
28.08.2025 12:04 Відповісти
 
 