Кошта: Росія навмисне вдарила по представництву ЄС у Києві
Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Росія під час нічної атаки на Київ навмисне пошкодила будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Кошти, він шокований черговою ніччю смертоносних російських ракетних ударів по Україні.
"Мої думки з українськими жертвами, а також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару", - заявив він.
Водночас Кошта наголосив, що ЄС не вдасться залякати подібними діями, а російська агресія лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримувати Україну та її народ.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.
Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.
