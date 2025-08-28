Кошта: Росія навмисне вдарила по представництву ЄС у Києві

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Росія під час нічної атаки на Київ навмисне пошкодила будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Кошти, він шокований черговою ніччю смертоносних російських ракетних ударів по Україні.

"Мої думки з українськими жертвами, а також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару", - заявив він.

Водночас Кошта наголосив, що ЄС не вдасться залякати подібними діями, а російська агресія лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримувати Україну та її народ.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.

